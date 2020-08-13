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Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин отменил традиционные школьные линейки 1 сентября

Учебный год в Москве начнется без праздничных линеек 1 сентября. Тем не менее все школьные занятия стартуют в традиционные сроки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". Определенные ограничения коснутся и самого формата школьных уроков.В источнике
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RT на русском

Собянин заявил об отмене школьных линеек в Москве

RT на русскомвчера в 14:26
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о требованиях к работе школ в новом учебном году

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 12:21
Ёлдаш

1 сентября в школах Москвы начнётся без традиционных праздничных линеек

Ёлдашвчера в 10:40
ТАСС

Будут ли линейки в День знаний? Главное о коронавирусе за 13 августа

ТАССвчера в 11:45
РИА Новости

Собянин объявил об отмене линеек в московских школах

РИА Новостивчера в 09:45
Москва 24

Школьных линеек в столице не будет – Собянин

Москва 24вчера в 09:20
Агентство Москва

Мэр столицы: Школа в поселке Северный может открыться 1 сентября

Агентство Москвавчера в 09:37

Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру

Всех задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО до 6.00, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на замглавы МВД Белоруссии - начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова.
Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру
РИА Новости18:33
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В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Напомним, что накануне Евросоюз пригрозил властям Белоруссии введением санкций из-за подавления протестов и зафиксированных случаев насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов республики.
Комсомольская правдавчера в 19:32
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Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известиявчера в 07:27
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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МИД Австрии пригрозил Белоруссии санкциями за невыполнение требований

Белоруссия испытает тяжесть новых санкций, если белорусские власти не выполнят ряд требований западных стран, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг 13 августа в эфире телевизионного канала ORF 2. Глава МИД Австрии подтвердил, что Евросоюз требует от правительства суверенной страны отпустить нарушителей порядка и прекратить блокаду интернета.
ИА Красная Весна17:00

CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики.
Российская газета19:11
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В завышении платы за электроэнергию на общедомовые нужды в поселке Сокол разбирается прокуратура

В прокуратуру Магадана обратились жители многоквартирного дома № 7 на улице Королева в поселке Сокол с жалобой на неправомерное начисление оплаты за электроэнергию на общедомовые нужды, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
MagadanMedia.ru18:57