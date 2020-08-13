Собянин отменил традиционные школьные линейки 1 сентября
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Учебный год в Москве начнется без праздничных линеек 1 сентября. Тем не менее все школьные занятия стартуют в традиционные сроки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". Определенные ограничения коснутся и самого формата школьных уроков.В источнике
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Сергей Собянин рассказал о требованиях к работе школ в новом учебном году
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 12:21