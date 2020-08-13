Собянин отменил традиционные школьные линейки 1 сентября

Учебный год в Москве начнется без праздничных линеек 1 сентября. Тем не менее все школьные занятия стартуют в традиционные сроки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". Определенные ограничения коснутся и самого формата школьных уроков.