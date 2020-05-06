Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен

В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил мэр, с 12 мая можно будет разрешить работу промышленных предприятий города, однако «режим самоизоляции при этом не ослабевает».
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Сергей Собянин
Режим самоизоляции при этом не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать ему для того, чтобы создавать возможности работы большему количеству предприятий. И работа на предприятиях должна четко регулироваться теми инструкциями, которые сегодня предписаны санитарными врачами.
— Сергей Собянин, мэр МосквыАгентство Москва вчера в 09:47

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