Режим самоизоляции при этом не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать ему для того, чтобы создавать возможности работы большему количеству предприятий. И работа на предприятиях должна четко регулироваться теми инструкциями, которые сегодня предписаны санитарными врачами.

В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил мэр, с 12 мая можно будет разрешить работу промышленных предприятий города, однако «режим самоизоляции при этом не ослабевает».

Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен

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