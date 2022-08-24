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Собянин отметил, что в Москве на фоне санкций удалось избежать массовой безработицы

Столичная экономика выдержала удар после ввода антироссийских санкций, безработица удержалась на минимальном уровне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс
По словам мэра, большая часть москвичей продолжает работать.
Вестник Кавказа
Безработица в Москве остается на низком уровне.
REGNUM
Собянин отметил, что за время пандемии был пережит "еще более тяжелый кризис", который с экономической и социальной точки зрения был сложнее.
Интерфакс

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Собянин: уровень безработицы в Москве остается низким
REGNUM14:57
Собянин отметил, что в Москве на фоне санкций удалось избежать массовой безработицы
Интерфакс14:11
Собянин заявил о минимальных значениях безработицы в Москве
ТАСС13:24
Собянин заявил о снижении до минимума уровня безработицы в Москве
Общественная служба новостей13:40
Собянин: безработица в Москве находится на очень низком уровне
РИА Новости13:37
Собянин сообщил о минимальном уровне безработицы в Москве
Москва 2413:37
Сергей Собянин заявил о низком уровне безработицы в Москве
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