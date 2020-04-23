Общество

Газета.RuГазета.RuВ Москве поток людей снизился на полмиллиона после введения пропусков

В Москве более чем на 500 тыс. снизился поток людей с момента ввода цифровых пропусков. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. По его словам, эти данные говорят об эффективности данной системы.
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