В Москве более чем на 500 тыс. снизился поток людей с момента ввода цифровых пропусков. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. По его словам, эти данные говорят об эффективности данной системы.

В Москве поток людей снизился на полмиллиона после введения пропусков

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