Общество
Газета.RuВ Москве поток людей снизился на полмиллиона после введения пропусков
В Москве более чем на 500 тыс. снизился поток людей с момента ввода цифровых пропусков. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. По его словам, эти данные говорят об эффективности данной системы.
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Происшествия
Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
Коммерсантъ 05:59
Общество
Собянин назвал слишком рискованным разрешать прогулки москвичам
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что еще слишком рискованно разрешать жителям города прогулки.
Московский Комсомолец 11:47
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
Политика
Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 10:12
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Общество
В Минздраве России призвали продлить самоизоляцию на майские праздники
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико призвал распространить ограничительные меры по профилактике коронавируса в России на майские праздники.
НТР 24 вчера в 09:20
Политика
Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников
МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию.
РБК 11:37
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Происшествия
Помощника главы Россельхознадзора подозревают в совращении малолетней
Помощника главы Россельхознадзора подозревают в совращении малолетней Сотрудник крупного ведомства развратил дочку друзей.
Экспресс газета 11:46
Общество
Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве
Меры ограничения в Москве из-за введения режима повышенной готовности могут ужесточить, но планируется это делать точечно.
ТАСС 11:54
Шоу-бизнес
Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой
Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости 10:21
Общество
ВОЗ оценила принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
В ВОЗ считают, что российские власти ввели в стране эффективные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 10:39
Футбол
УЕФА может не допустить к еврокубкам клубы, предложенные странами
Как отмечается, если чемпионат той или иной страны будет завершен досрочно по объективным причинам в условиях пандемии коронавируса, УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне-2020/21 на основании спортивных достижений на внутренней арене в сезоне-2019/20.
РИА Новости 10:25
Шоу-бизнес
Водитель Бабкиной опроверг сведения, что он заражен коронавирусом
Российская газета 11:51
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
Общество
СМИ узнали о возможном выходе из сделки покупателя «Ведомостей»
Один из потенциальных покупателей «Ведомостей», управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович может выйти из сделки.
РБК 11:52
Космос
В атмосфере Венеры есть зона с повышенной концентрацией азота
Как оказалось, наибольшее количество азота на Венере содержится в зоне атмосферы на высотах от 60 до 100 километров.
Полит.ру 04:00
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК 08:43
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Шоу-бизнес
Американская рэп-певица назвала русскую кухню «варварской едой»
ИА Красная Весна 03:46
Общество
Минпросвещения не заменит традиционное обучение дистанционным
Дистанционное обучение в РФ не заменит традиционное, но его опытом воспользуются, заявил 23 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции в онлайн-формате.
ИА Красная Весна 04:00
Интернет
Яндекс запустил платформу для умных телевизоров
Яндекс объявил о запуске платформы для умных телевизоров.
Gazeta.SPb 10:57
Общество
В Волгоградской области готовятся ввести цифровые пропуска
Как стало известно РИАЦ, в администрации Волгоградской области готовятся предложения о создании системы оформления и выдачи цифровых пропусков в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
РИАЦ 06:14
Технологии
Минкомсвязи разработало законопроект о покупке SIM-карт через Интернет
В Минкомсвязи появился документ, в котором предлагают проводить продажу SIM-карт удаленно с использованием идентификации портала «Госуслуги» и данных из Единой биометрической системы.
Astera 06:08
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Политика
Медицинский исследователь назвал свое увольнение политическим
Политически мотивированным назвал свое увольнение с поста директора Управления биомедицинских разработок и перспективных исследований (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA) при Минздраве США Рик Брайт в интервью 22 апреля газете The New York Times.
ИА Красная Весна вчера в 22:13
Общество
Производители водки просят Росстандарт не запрещать «чекушки»
Как пишет «Коммерсантъ», после 1 июля 2020 года из продажи может исчезнуть крепкий алкоголь в небольших бутылках.
Profibeer.ru 03:43