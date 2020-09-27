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Коммерсантъ

Собянин: отопление в Москве начнут включать с 28 сентября

Отопление в жилые дома Москвы начнет поступать с 28 сентября, раньше запланированной даты начала отопительного сезона, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.В источнике
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РБК

В Москве объявили о досрочном начале отопительного сезона из-за COVID-19

РБК03:04
РИАМО

Отопительный сезон в Москве начнется с 28 сентября

РИАМО02:41
Моссовет

Собянин принял решение о досрочном начале отопительного сезона

Моссовет02:02
Агентство Москва

Сергей Собянин досрочно начал отопительный сезон в связи с домашними режимом для пожилых людей

Агентство Москва02:04
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Тепло в жилые дома Москвы придет в понедельник

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:03
Интерфакс

Отопительный сезон в Москве начнется с понедельника

Интерфакс02:11
РИА Новости

В Москве возобновляют программу доставки дров на дачи по льготным ценам

РИА Новости02:12

Украинский журналист назвал виновных в крушении самолета Ан-26

Чугуев, 27 сентября 2020, 12:40 — REGNUM Украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что левый двигатель разбившегося 25 сентября самолета Ан-26 сверх нормы переработал 589 летных часа, но его ресурс несмотря на это был продлен три месяца назад.
Украинский журналист назвал виновных в крушении самолета Ан-26
REGNUM05:40
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В Армении заявили, что армия обороны Карабаха отчиталась о 16 жертвах и более ста раненых

"Заместитель министра обороны Арцаха (непризнанная НКР) Артур Саркисян сообщает, что армянская сторона, по предварительным данным, потеряла 16 военнослужащих, есть более ста раненых", - отметила она.
ТАСС10:26
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Экс-депутат Рады предупредил о возможном повторении Чернобыля

Украина должна срочно привести в порядок предприятия атомной энергетики, иначе миру снова будет грозить повторение чернобыльской катастрофы - предупредил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru07:30
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