Собянин: отопление в Москве начнут включать с 28 сентября
Смотрите также
Два человека погибли при падении самолета в Нижегородской области
Милиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гомеле
Netflix представил первый ролик экранизации игры Resident Evil
В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли семь человек
Новая БМП «Рысь» прошла перед войсками НАТО
Колонна из десяти БТР приехала к резиденции Лукашенко в Минске
«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли
На трассе под Керчью сгорел рейсовый автобус
Экс-депутат Рады предупредил о возможном повторении Чернобыля
Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье превысило 50
Число протестующих в Минске превысило 100 тысяч
В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли семь человек
Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье превысило 50
Два человека погибли при падении самолета в Нижегородской области
«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли
Собянин: отопление в Москве начнут включать с 28 сентября
Отопление в жилые дома Москвы начнет поступать с 28 сентября, раньше запланированной даты начала отопительного сезона, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.В источнике
Подробнее о событии