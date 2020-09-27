Летчик рассказал, что самолеты Украины гниют из-за разрыва отношений с РФ

Украина после разрыва дружеских и партнерских отношений с Россией потеряла свою школу военных летчиков, а вместе с ней и весь авиапарк — воздушные судна гниют в бездействии.