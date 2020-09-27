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Коммерсантъ

Собянин: отопление в Москве начнут включать с 28 сентября

Отопление в жилые дома Москвы начнет поступать с 28 сентября, раньше запланированной даты начала отопительного сезона, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.В источнике
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РБК

В Москве объявили о досрочном начале отопительного сезона из-за COVID-19

РБК03:04
РИА Новости

В Москве возобновляют программу доставки дров на дачи по льготным ценам

РИА Новости02:12
Агентство Москва

Сергей Собянин досрочно начал отопительный сезон в связи с домашними режимом для пожилых людей

Агентство Москва02:04
Москва 24

Из-за домашнего режима в Москве досрочно включат отопление

Москва 2402:03
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Тепло в жилые дома Москвы придет в понедельник

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:03
Моссовет

Собянин принял решение о досрочном начале отопительного сезона

Моссовет02:02
РИАМО

Отопительный сезон в Москве начнется с 28 сентября

РИАМО02:41

Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где сегодня утром стороны конфликта возобновили боевые действия, сообщается на сайте МИД России.
Ведомости06:32
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В саратовской больнице не хватает СИЗ. Министр пообещал главврачу «оргвыводы»

Министр Олег Костин указал Маликову лично выехать в Саратов на аптечный склад и забрать оттуда необходимое количество масок, костюмов, респираторов и других видов средств индивидуальной защиты, которых на складе более чем достаточно.
Взгляд-инфо05:02
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Тихановская выступила против экономических санкций Запада против Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила в интервью Le Journal du Dimanche, что выступает против введения экономических санкций Западом в отношении Белоруссии.
Московский Комсомолец06:21
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