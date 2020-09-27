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Коммерсантъ

Собянин: отопление в Москве начнут включать с 28 сентября

Отопление в жилые дома Москвы начнет поступать с 28 сентября, раньше запланированной даты начала отопительного сезона, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.В источнике
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РБК

В Москве объявили о досрочном начале отопительного сезона из-за COVID-19

РБК03:04
Моссовет

Собянин принял решение о досрочном начале отопительного сезона

Моссовет02:02
Агентство Москва

Сергей Собянин досрочно начал отопительный сезон в связи с домашними режимом для пожилых людей

Агентство Москва02:04
Москва 24

Из-за домашнего режима в Москве досрочно включат отопление

Москва 2402:03
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Тепло в жилые дома Москвы придет в понедельник

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:03
РИАМО

Отопительный сезон в Москве начнется с 28 сентября

РИАМО02:41
РИА Новости

В Москве возобновляют программу доставки дров на дачи по льготным ценам

РИА Новости02:12

Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русскомвчера в 09:26
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Назван значительно снижающий риск смерти от коронавируса фактор

Специалисты пришли к выводу, что достаточный уровень этого витамина в организме способен предотвратить тяжелое течение инфекции и риск смерти в результате болезни, передает PLOS ONE.
Российская газетавчера в 23:30
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«Лейкерс» обыграли «Денвер» и стали финалистами плей-офф НБА

Орландо, США, 27 сентября 2020, 08:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Денвер Наггетс» в пятом матче серии полуфинала плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM01:42

Предложено решение для создания квантовой памяти в полупроводниках

Запутанность электрона (пурпурная сфера) с ядром атома вещества в представлении художника (Иллюстрация Peter Allen) Группа учёных из Чикагского университета разработала теорию и поставила эксперимент, в ходе которого удалось создать контролируемый субатомный элемент квантовой памяти.
3DNewsвчера в 05:57

Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где сегодня утром стороны конфликта возобновили боевые действия, сообщается на сайте МИД России.
Ведомости06:32
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