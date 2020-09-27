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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Собянин: отопление в Москве начнут включать с 28 сентября

Отопление в жилые дома Москвы начнет поступать с 28 сентября, раньше запланированной даты начала отопительного сезона, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.В источнике
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РБК

В Москве объявили о досрочном начале отопительного сезона из-за COVID-19

РБК03:04
РИАМО

Отопительный сезон в Москве начнется с 28 сентября

РИАМО02:41
РИА Новости

В Москве возобновляют программу доставки дров на дачи по льготным ценам

РИА Новости02:12
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Тепло в жилые дома Москвы придет в понедельник

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:03
Москва 24

Из-за домашнего режима в Москве досрочно включат отопление

Москва 2402:03
Моссовет

Собянин принял решение о досрочном начале отопительного сезона

Моссовет02:02
Агентство Москва

Сергей Собянин досрочно начал отопительный сезон в связи с домашними режимом для пожилых людей

Агентство Москва02:04

Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство страны в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.
Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию
RT на русском04:57
1,1K

Украинский журналист назвал виновных в крушении самолета Ан-26

Чугуев, 27 сентября 2020, 12:40 — REGNUM Украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что левый двигатель разбившегося 25 сентября самолета Ан-26 сверх нормы переработал 589 летных часа, но его ресурс несмотря на это был продлен три месяца назад.
REGNUM05:40
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Минобороны Армении: Армия обороны Карабаха наносит решительные контрудары

Армия обороны Нагорного Карабаха в настоящее время решительными контрударами пресекает все попытки продвижения противника на линии соприкосновения войск, азербайджанская сторона несёт тяжёлые потери.
Евразия Daily05:27
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Доктор Мясников перечислил ошибки здорового питания

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире авторской программы на «России 1» перечислил несколько ошибок, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию.
Lenta.ruвчера в 08:06
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Москва поднялась на 9 строчек в рейтинге мировых финансовых центров

Москва заняла 62-ю строчку рейтинга глобальных финансовых центров (Global Financial Centres Index), составленного базирующейся в Лондоне консалтинговой компанией Z/Yen Group при поддержке Китайского института развития.
РБК01:25
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Минобороны Азербайджана заявило о ведущихся боях за важные высоты

Подразделения азербайджанских ВС ведут бои за важные высоты на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг, которые находятся «под оккупацией армянских войск», сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Взгляд.ру05:14
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В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД

Гражданка России, сотрудница "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская задержана в Минске в рамках административного процесса, из милиции ее не отпустят, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новости17:42
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