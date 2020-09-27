Собянин: отопление в Москве начнут включать с 28 сентября
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Отопление в жилые дома Москвы начнет поступать с 28 сентября, раньше запланированной даты начала отопительного сезона, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.В источнике
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