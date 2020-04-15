с чего всё началось

Утром в московском метрополитене появились очереди в вестибюлях станций из-за того, что полицейские останавливали людей и проверяли наличие цифрового пропуска. Об этом в среду, 15 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Twitter -аккаунте.

Собянин отреагировал на очереди в московском метро

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