Общество
МослентаСобянин отреагировал на очереди в московском метро
Утром в московском метрополитене появились очереди в вестибюлях станций из-за того, что полицейские останавливали людей и проверяли наличие цифрового пропуска. Об этом в среду, 15 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Twitter -аккаунте.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал очереди на вход в московское метро, которые образовались утром 15 апреля из-за внедрения системы пропусков для передвижения по городу.Ведомости03:55
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Проверку цифровых пропусков в московском метро планируют автоматизировать
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Московский Комсомолец 08:11
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СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»
Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета.
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Китайцы испытали свою первую трансзвуковую аэродинамическую трубу длительной работы
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Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.
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По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
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В Кремле сообщили о намерении поддержать резолюцию о прекращении огня
Ранее 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
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РИА Новости вчера в 14:36
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Медработник заразился коронавирусом в Алтайском крае
Сразу 11 новых заболевших коронавирусом нашли в Алтайском крае География COVID-19 в регионе расширяется Еще восемь инфицированных контактировали с людьми, у которых ранее выявили COVID-19.
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Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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Здоровье
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
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Лукашенко предостерег ЕАЭС от эгоизма в борьбе с коронавирусом
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Петербургский парламент одобрил арендные льготы для малого бизнеса
Петербургское Заксобрание в третьем чтении одобрило льготы на аренду недвижимости и земельных участков для малого и среднего бизнеса.
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Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
Число зараженных коронавирусом за сутки в России увеличилось на 3388. Случаи инфицирования зафиксированы в 65 российских регионах.
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Мишустин: ситуация с коронавирусом в России остается непростой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ остается непростой.
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возникшие утром 15 апреля пробки и скопление людей в метро из-за проверки пропусков.
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