Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса

Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, Москва является крупнейшим транспортным хабом России, и приезд туристов решающим вопросом не является, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать325
Сергей Собянин
Мы не боимся, что нам кто-то что-то привезет. Если привезли бы, так и без туристов. Привезли — и никаких проблем нет, потому что границы Москвы открыты, Москва — это все равно крупнейший транспортный хаб страны, вопрос не только в туристах.
— Сергей Собянин, мэр МосквыLenta.ru 12:21
с чего всё началось

Сергей Собянин: Экономика столицы после коронавирусных ограничений вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода

А проектов и планов в Москве было много - метро, дороги, реновация, благоустройство...
Комсомольская правда11:00

Подробнее о событии

Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса

Газета.Ru14:34

Собянин ответил на идею закрыть Москву для приезжих из регионов

РБК13:11

Собянин оценил вероятность закрытия Москвы из-за коронавируса

РИА Новости12:51

Сделать Москву закрытым городом невозможно – Собянин

Москва 2413:01

Собянин оценил возможность закрыть Москву для жителей других регионов

Мослента11:44

Сергей Собянин исключил вероятность закрытия Москвы

Вечерняя Москва11:44

Собянин заявил, что сделать Москву закрытым городом из-за коронавируса невозможно

ТАСС11:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 15:49, Ашберн
Единоборства

Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC

CT news вчера в 05:54
8
Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана

Уголовное дело о клевете в отношении Навального возбудили 2 июля.
RuNews24.ru 05:53
927
Футбол

«Лидс» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон

В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.
REGNUM 15:05
Технологии

Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S

Piter.tv 09:20
21
Шоу-бизнес

Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде

Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
6
Общество

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
15
Футбол

Моуринью: «Все вокруг понимают, что „Манчестер Юнайтед“ повезло»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался об успехах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.
Евро-футбол.ру 13:21
Авто

Продажи нового Haval H6 стартуют в августе

Кроссовер Haval H6 третьей генерации выйдет на рынок уже в августе.
Letnews.ru вчера в 02:11
Происшествия

В Киеве около станции метро произошел взрыв

В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15:06
7
Спорт

В GOG бесплатно раздают Warhammer 40,000: Rites of War

В GOG началась раздача Warhammer 40,000: Rites of War. Пользователи магазина смогут получить стратегию бесплатно до 19 июля.
Cyber.sports.ru 11:11
Происшествия

Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам

В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru 12:29
144
Общество

ВОЗ заявила о выходе Бразилии на плато по коронавирусу

Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:58
1
Происшествия

В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»

Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости 13:06
87
Шоу-бизнес

Джиган сделал татуировку в честь семьи

Семья рэпера Джигана и Оксаны Самойловой в этом году уже успела пережить много событий.
Bimru.ru 11:52
1
Общество

Ученые нашли самый ранний симптом коронавируса

РИА Новости 11:10
273
Здоровье

Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости 13:58
625
Общество

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
1,2K
Политика

Надежда Томченко: «Я боюсь судебного преследования»

Пресс-секретаря арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежду Томченко в СМИ называют одним из закулисных организаторов протестов.
Octagon.Media 13:11
Политика

Мишустин и Лукашенко пошутили о заразности коронавируса в Белоруссии

РИА Новости 12:29
1
Шоу-бизнес

Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
CT news 14:23
54
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
755
Авто

Kia начала производить в России новую модель K5

Российское представительство компании Kia объявило о старте массового производства нового седана Kia K5 на калининградском заводе "Автотор".
Новые автомобили 15 июля в 23:09
60
Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл

Пол Маккартни и Ринго Старр, бывшие участники группы The Beatles, записали новую версию песни A Beautiful Night.
Культуромания 07:44
Шоу-бизнес

Модель Victoria’s Secret «взорвала» сеть снимком без одежды

Алессандра Амбросио порадовала поклонников фотографией. В кадре 39-летняя бразильская модель находится на пледе, расстеленном на траве.
Чистовик вчера в 22:21
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
735
Общество

Синод РПЦ сменил ректора Николо-Перервинской семинарии

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии протоиерея Владимира Чувикина.
ТАСС 09:33
Общество

Аксенов сообщил о решении проблем с доставкой топлива в Крым по мосту

Газета.Ru 10:50
46
Культура

Сериал «Андреевский флаг» снимали с людьми из спецотделов

Московский Комсомолец 08:32
40
Армия и оружие

Российские ВВС перехватили над Баренцевым морем норвежский самолет

РБК 09:33
4
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 13:10
45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное