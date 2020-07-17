А проектов и планов в Москве было много - метро, дороги, реновация, благоустройство...

с чего всё началось

Мы не боимся, что нам кто-то что-то привезет. Если привезли бы, так и без туристов. Привезли — и никаких проблем нет, потому что границы Москвы открыты, Москва — это все равно крупнейший транспортный хаб страны, вопрос не только в туристах.

Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, Москва является крупнейшим транспортным хабом России, и приезд туристов решающим вопросом не является, передает РИА "Новости".

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