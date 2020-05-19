Коронавирус
РИА НовостиСобянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве. Своими соображениями он поделился в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
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Собянин - об открытии парикмахерских в Москве: «Без них еще никто не умирал»
Комсомольская правда16:12
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Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru 16:45
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» был захвачен войсками Правительства национального согласия на авиабазе Аль-Ватия.
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Россия сокращает вложения в госдолг США
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Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
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Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы.
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Согласно документу, размер ежемесячной выплаты для семей, имеющих маленьких детей, в 2020-м году составляет 5 588 рублей.
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