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РИА НовостиРИА НовостиСобянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве. Своими соображениями он поделился в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
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с чего всё началось
Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными, — заявил
 Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
News.ru18:33

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Собянин - об открытии парикмахерских в Москве: «Без них еще никто не умирал»

Комсомольская правда16:12

Собянин оценил возможность скорого открытия парикмахерских в Москве

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Собянин ответил на вопрос о сроках открытия салонов красоты в Москве

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Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве

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Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве

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Собянин оценил фразой «без парикмахерских еще никто не умирал» сроки их открытия

Lenta.ru12:19
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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