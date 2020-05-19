с чего всё началось

Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве. Своими соображениями он поделился в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве

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