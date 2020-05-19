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РИА НовостиСобянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве. Своими соображениями он поделился в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
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с чего всё началось
Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными, — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».News.ru18:33
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Собянин - об открытии парикмахерских в Москве: «Без них еще никто не умирал»
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