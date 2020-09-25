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Российская газета
Российская газета

Собянин ответил на вопросы горожан по ситуации с коронавирусом

Нет, отвечает мэр, карты не будут заблокированы. И все-таки, продолжает Собянин, он надеется, что поездки ветеранов на общественном транспорте значительно уменьшатся, так как они понимают серьезность ситуации.В источнике
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Коммерсантъ

Собянин: пожилых людей не будут штрафовать за выход на улицу

Коммерсантъвчера в 08:34
Москва 24

Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом

Москва 24вчера в 08:30
РИАМО

Собянин: Соцкарты пожилых москвичей блокировать не планируется

РИАМОвчера в 08:07
РБК

Собянин пообещал не штрафовать пожилых за выход из дома

РБКвчера в 08:06
Интерфакс

Пожилых москвичей не будут штрафовать за выход из дома

Интерфаксвчера в 08:04
Российская газета

Собянин ответил на вопросы горожан по ситуации с коронавирусом

Российская газетавчера в 08:38
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 08:11

Зеленский отправится на место крушения самолёта Ан-26 под Харьковом

Киев, 25 сентября 2020, 22:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 26 сентября прибудет в Харьковскую область на место крушения военно-транспортного самолета Ан-26, в результате которого погибли более 20 человек.
Зеленский отправится на место крушения самолёта Ан-26 под Харьковом
REGNUMвчера в 15:26

Рубль вечером обновил многомесячные минимумы к доллару и евро

Доллар и евро уверенно растут, обновив многомесячные максимумы на Московской бирже в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов и санкционных угроз.
Интерфаксвчера в 12:36

Разработчик рассказал, как «Новичок» повлиял бы на лечение Навального

Кома блогера Алексея Навального длилась бы несколько месяцев, если бы он отравился минимальным количеством "Новичка" и ему удалось избежать смерти, заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.
РИА Новости18:18

США расширили санкции против Ирана из-за казни борца

Как сообщает Reuters, спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Эллиот Абрамс пояснил, что санкции введены против Садати, поскольку он приговорил к смертной казни 27-летнего иранского борца Навида Афкари.
Lenta.ru24 сентября в 16:45
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