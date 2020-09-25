Собянин ответил на вопросы горожан по ситуации с коронавирусом
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Нет, отвечает мэр, карты не будут заблокированы. И все-таки, продолжает Собянин, он надеется, что поездки ветеранов на общественном транспорте значительно уменьшатся, так как они понимают серьезность ситуации.В источнике
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Сергей Собянин ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 08:11