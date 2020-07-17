Коронавирус
КоммерсантъСобянин ожидает восстановление экономики Москвы в течение полугода
Мэр Москвы Сергей Собянин дал прогноз темпов восстановления экономики российской столицы. По его словам, кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, для Москвы оказался гораздо хуже, чем любой нефтяной.
Читать в источнике
Оценить
Понятно, что огромное количество предприятий сегодня находится в тяжелой ситуации, но в целом мы видим, как ситуация выправляется. Я уверен, что если не будет ничего радикального, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики, бюджета и всей сферы.
— Сергей Собянин, мэр МосквыПРАЙМ 11:31
с чего всё началось
Сергей Собянин: Экономика столицы после коронавирусных ограничений вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода
А проектов и планов в Москве было много - метро, дороги, реновация, благоустройство...Комсомольская правда11:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Собянин заявил, что пострадавший в пандемию малый бизнес Москвы активно восстанавливается
Комсомольская правда11:10
Собянин: Москва сможет вернуться к нормальному развитию экономики в течение полугода
Агентство Москва11:10
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Политика
В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17
Амстердам выяснит, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения малайзийского Boeing в 2014 году, передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД Нидерландов.
RT на русском 11:47
Футбол
Кавазашвили призывает отстранить Дзюбу и Азмуна от игры со «Спартаком»
Представитель Комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили считает, что игроки «Зенита» Сердар Азмун и Артём Дзюба должны быть отстранены от полуфинального матча на Кубок России.
ГЛАС.RU 11:40
Общество
СМИ узнали о попавших в красную зону по коронавирусу 18 штатах США
В США 18 штатов находятся в красной зоне из-за темпов распространения коронавируса и должны вернуться к более строгим ограничительным мерам.
РБК 10:19
Политика
Путин еще не принял решение по врио главы Хабаровского края
Решение по кандидатуре врио главы Хабаровского края еще не принято.
Российская газета 06:58
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Общество
Строители ВПП устроили забастовку в Шереметьево
Коммерсантъ 07:25
Происшествия
СК сомневается, что полицейский мог сломать руку журналисту Френкелю
Петербургский следственный комитет назначил экспертизу в рамках доследственной проверки после инцидента с полицейским, который сломал руку журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю.
МР7.ру вчера в 12:59
Общество
Sony и Microsoft удалили трейлеры Gamer Girl после бури критики
Проект столкнулся с мощной волной критики и недовольства.
Игромания.ру 11:36
Общество
Обустраивающие «Лахта Центр» рабочие прекратили забастовку
Строители, занимающиеся обустройством высотного здания "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге, завершили забастовку в районе небоскреба и перешли к переговорам с подрядчиком.
ТАСС 08:16
Политика
Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
РИА Новости 11:15
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:40
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Экономика
Собянин рассказал, сколько недополучит бюджет Москвы из-за коронавируса
Московский бюджет в нынешнем году может недополучить до 600 млрд рублей из-за коронавируса и его последствий.
Газета.Ru 11:43
Общество
В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете
Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
РИА Новости 09:43
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: В квалификации отрывы будут меньше
Машина ехала здорово, а в субботней тренировке и в квалификации отрывы наверняка будут меньше.
F1news.ru 11:16
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Стриминговым сервисом Netflix был опубликован список наиболее популярных фильмов.
CT news 09:38
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Культура
Открылся пресс-центр XXIX «Славянского базара в Витебске»
16 июля состоится открытие самого крупного open air Европы этого лета. Освещать открытие будет "Россия 1".
Российская газета вчера в 06:47
Армия и оружие
Sohu: РФ может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США
Россия и США могут развернуть споры из-за военной базы Камрань на берегу Южно-Китайского моря.
Что происходит вчера в 06:27
Происшествия
Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Республике Калмыкии Павла Батаева, которого подозревают в пособничестве терроризму.
РБК 10:48
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
Биатлон
Биатлонист Малышко рассматривает вариант завершения карьеры
Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском 07:33
Шоу-бизнес
Жена Ефремова работает над тремя проектами одновременно
WomanHit.ru 07:17
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 15 июля в 16:55
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Футбол
Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры
Российская газета 09:21
Космос
Наталия Цайзер рассказала о задачах, которые решают страны Африки с помощью спутников
Цайзер отметила, что для Африки выход в космос — это не вопрос престижа, а способ решить множество задач.
Политическая Экспертиза 14 июля в 13:16
Здоровье
Профессор: «Американцы поразительно эгоистичны» (Svenska Dagbladet, Швеция) (Svenska Dagbladet)
Во многих штатах инфекция распространяется все быстрее, и прогноз для охваченных эпидемией США очень мрачный.
ИноСМИ 10:25
Наука
У побережья Калифорнии обнаружили «невидимых» глубоководных рыб
В Мексиканском заливе Атлантики и заливе Монтерей у калифорнийского побережья Тихого океана специалисты нашли шестнадцать видов глубоководных рыб угольно-черного цвета.
ToDay News Ufa 06:47