Коронавирус
КоммерсантъСобянин ожидает восстановления экономики Москвы в течение полугода
Мэр Москвы Сергей Собянин дал прогноз темпов восстановления экономики российской столицы. По его словам, кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, для Москвы оказался гораздо хуже, чем любой нефтяной.
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с чего всё началось
Сергей Собянин: Экономика столицы после коронавирусных ограничений вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода
А проектов и планов в Москве было много - метро, дороги, реновация, благоустройство...Комсомольская правда11:00
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Собянин: Москва сможет вернуться к нормальному развитию экономики в течение полугода
Агентство Москва11:10
Сергей Собянин заявил, что пострадавший в пандемию малый бизнес Москвы активно восстанавливается
Комсомольская правда11:10
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Происшествия
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 11:07
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
По информации источника, компания отзывает кроссоверы Hyundai Santa Fe.
Лезги газет 08:40
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Футбол
Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры
Российская газета 09:21
Общество
Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2»
НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
РИА Новости 08:30
Политика
Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
РИА Новости 11:15
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Общество
США скрыли информацию о массовых заражениях в стране
По последним данным, число зараженных в США превысило 3,5 миллиона. От осложнений, вызванных пневмонией COVID-19, погибло 138 358 человек.
Lenta.ru 08:52
Происшествия
Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Республике Калмыкии Павла Батаева, которого подозревают в пособничестве терроризму.
РБК 10:48
Общество
В Барселоне попросили не выходить на улицу из-за вспышки коронавируса
Жителей Барселоны попросили не выходить на улицы без крайней необходимости, а собрания больше десяти человек объявлены незаконными.
Lenta.ru 12:16
Общество
Строители «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку
Напомним, сегодня утром, 17 июля, несколько сотен рабочих, завершающих строительство «Лахта Центра», объявили забастовку, потребовав от компании-работодателя выплаты зарплаты за предыдущие месяцы.
Коммерсантъ 11:39
Происшествия
В Калининграде выясняют обстоятельства гибели туриста из Москвы
Следователи выясняют обстоятельства гибели туриста из Москвы в Калининградской области.
RT на русском 11:22
Общество
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла лидерами по созданию вакцины Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА.
РИА Новости 11:02
Общество
Найден новый симптом коронавируса
Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.
РИА Новости 11:10
Армия и оружие
В США объяснили массовое падение американских истребителей
Американский портал напоминает: 13 июля на авиабазе Холломан в штате Нью-Мексико разбился F-16C Fighting Falcon – многоцелевой истребитель ВВС США.
ПолитРоссия 03:19
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II тайно вышла замуж за итальянского графа
Британская принцесса Беатриса тайно вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi).
Lenta.ru 12:41
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
Футбол
Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что игроков «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу следует отстранить от участия в матче Кубка России против «Спартака».
Lenta.ru 11:58
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Общество
Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей
Говорит Москва 11:24
Транспорт
В РЖД обещают восстановить поезда в Белоруссию за три дня
Пегов пояснил, что «ровно три дня» необходимо, чтобы сработала электронная система продажи билетов. При этом есть поезд в Калининград.
BFM.ru 11:14
Культура
Сергей Собянин поздравил с 75-летием композитора Алексея Рыбникова
Агентство Москва 06:51
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Политика
В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией
В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
Lenta.ru 10:53
Космос
NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года
МИР 24 вчера в 20:53
Политика
Стало известно о финансовом мошенничестве основателя «Белых касок»
О финансовых махинациях главы организации стало известно в ноябре 2019 года после того, как офис Mayday Rescue в Стамбуле посетил голландский эксперт.
iReactor 10:19
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 02:11
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58