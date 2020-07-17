А проектов и планов в Москве было много - метро, дороги, реновация, благоустройство...

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин дал прогноз темпов восстановления экономики российской столицы. По его словам, кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, для Москвы оказался гораздо хуже, чем любой нефтяной.

Общество Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2» НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков. 11

Политика Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго. 13

Происшествия Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Республике Калмыкии Павла Батаева, которого подозревают в пособничестве терроризму. 119

Общество В Барселоне попросили не выходить на улицу из-за вспышки коронавируса Жителей Барселоны попросили не выходить на улицы без крайней необходимости, а собрания больше десяти человек объявлены незаконными.

Происшествия В Калининграде выясняют обстоятельства гибели туриста из Москвы Следователи выясняют обстоятельства гибели туриста из Москвы в Калининградской области.

Общество Найден новый симптом коронавируса Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology. 9

Футбол Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что игроков «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу следует отстранить от участия в матче Кубка России против «Спартака».

Политика Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17 Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. 364

Транспорт В РЖД обещают восстановить поезда в Белоруссию за три дня Пегов пояснил, что «ровно три дня» необходимо, чтобы сработала электронная система продажи билетов. При этом есть поезд в Калининград.

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 848

Политика Стало известно о финансовом мошенничестве основателя «Белых касок» О финансовых махинациях главы организации стало известно в ноябре 2019 года после того, как офис Mayday Rescue в Стамбуле посетил голландский эксперт.

Общество Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными. 603

Космос NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter. 9