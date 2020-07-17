Коронавирус
RT на русскомСобянин: экономика Москвы восстановится за полгода
«Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета», — заявил Собянин в интервью kp.ru. Мэр отметил, что бюджет Москвы в 2020 году может недополучить до 600 млрд рублей, в том числе из-за последствий пандемии.
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с чего всё началось
Сергей Собянин: Экономика столицы после коронавирусных ограничений вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода
А проектов и планов в Москве было много - метро, дороги, реновация, благоустройство...Комсомольская правда11:00
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Сергей Собянин заявил, что пострадавший в пандемию малый бизнес Москвы активно восстанавливается
Комсомольская правда11:10
Собянин: Москва сможет вернуться к нормальному развитию экономики в течение полугода
Агентство Москва11:10
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Экономика
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании примет решение по долгу Киева перед Москвой не раньше осени. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
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Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
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Армия и оружие
NI оценил новые российские подлодки и корабли
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Здоровье
Выявлены случаи бубонной чумы у границ России
Ранее замдиректора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр высказывал свое мнение относительно того, что у российских границ велик риск распространения бубонной чумы.
Shraibikus News 11:23
Политика
Зеленский призвал политические силы Украины к возвращению территорий
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал политические силы страны к объединению для возвращения территорий.
Территория новостей вчера в 11:39
Футбол
Комитет по этике РФС оштрафовал Медведева за высказывание о «Спартаке»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за его высказывание о московском футбольном клубе «Спартак».
RT на русском 08:00
Общество
Найден новый симптом коронавируса, появляющийся раньше других
Испанские ученые выявили симптом, появляющийся при заболевании COVID-19 раньше других.
Вести.Ru 12:35
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8% в годовом выражении во II квартале 2020 года, в I полугодии - на 3,7%, следует из данных Росстата.
ТАСС 12:08
Общество
Собянин оценил идею закрыть Москву из-за коронавируса
В Москве не боятся завоза инфекции жителями других регионов, поэтому закрывать город для туристов не планируется.
Lenta.ru 12:21
Шоу-бизнес
Дочь Любови Толкалиной сравнивают с юной Моникой Беллуччи
7Дней.ру вчера в 14:00
Футбол
Полузащитник «Оренбурга» мечтает попасть в сборную Португалии
Хавбек российской команды «Оренбург» Рикарду Алвеш заявил, что мечтает выступать за национальную команду Португалии.
ГЛАС.RU 12:07
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Коммерсантъ 09:36
Экономика
РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют
С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru 06:53
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
«Сегодня представители Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол внесли законопроект, который вводит санкции против властей Турции за закупку ими систем противоракетной обороны С-400 у Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Известия 12:38
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Здоровье
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла лидерами по созданию вакцины Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА.
РИА Новости 11:02
Политика
Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
РИА Новости 11:15
Путешествия
Стало известно о не помещающихся на пляжах Сочи туристах
Приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах.
Lenta.ru вчера в 22:32
Футбол
«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти
«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
Общество
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Хоккей
Российский хоккеист Тезиков скончался в возрасте 42 лет
Rambler News Service 05:42
Политика
В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией
В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
Lenta.ru 10:53
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ вчера в 02:15
Единоборства
Россиянина исключили из UFC за неонацистскую татуировку
Российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки, об этом сообщил сам спортсмен.
Взгляд.ру 10:59
Общество
В Барселоне ввели новые ограничения из-за коронавируса
Правительство испанского автономного сообщества Каталония в пятницу объявило о введении новых ограничительных мер в Барселоне и ее окрестностях из-за ситуации с коронавирусом, сообщают европейские СМИ.
Интерфакс 10:03