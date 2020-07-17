А проектов и планов в Москве было много - метро, дороги, реновация, благоустройство...

с чего всё началось

«Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета», — заявил Собянин в интервью kp.ru. Мэр отметил, что бюджет Москвы в 2020 году может недополучить до 600 млрд рублей, в том числе из-за последствий пандемии.

Политика Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17 Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. 414

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Армия и оружие NI оценил новые российские подлодки и корабли Российские судостроители 16 июля заложили два модернизированных фрегата проекта 22350, столько же многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М "Ясень-М" и десантных кораблей проекта 23900.

Здоровье Выявлены случаи бубонной чумы у границ России Ранее замдиректора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр высказывал свое мнение относительно того, что у российских границ велик риск распространения бубонной чумы. 11

Футбол Комитет по этике РФС оштрафовал Медведева за высказывание о «Спартаке» Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за его высказывание о московском футбольном клубе «Спартак». 8

Экономика Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8% в годовом выражении во II квартале 2020 года, в I полугодии - на 3,7%, следует из данных Росстата. 26

Общество Собянин оценил идею закрыть Москву из-за коронавируса В Москве не боятся завоза инфекции жителями других регионов, поэтому закрывать город для туристов не планируется. 121

Футбол Полузащитник «Оренбурга» мечтает попасть в сборную Португалии Хавбек российской команды «Оренбург» Рикарду Алвеш заявил, что мечтает выступать за национальную команду Португалии.

Экономика РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам. 21

Политика В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400 «Сегодня представители Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол внесли законопроект, который вводит санкции против властей Турции за закупку ими систем противоракетной обороны С-400 у Российской Федерации», — говорится в сообщении. 3

Политика Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго. 18

Футбол «Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти «Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти. 1

Шоу-бизнес Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy. 33

Единоборства Россиянина исключили из UFC за неонацистскую татуировку Российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки, об этом сообщил сам спортсмен. 1