Собянин озвучил число сделавших прививку от коронавируса москвичей
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Свыше трех тысяч москвичей уже сделали прививку от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".В источнике
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Более трех тысяч жителей Москвы сделали прививку от коронавируса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:18