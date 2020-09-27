Смотрите также

Гонка этапа «Формулы-2» в Сочи приостановлена из-за аварии

Около 10 военнослужащих Нагорного Карабаха погибли

Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 39

Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли

Первая в России станция опреснения морской воды появится в Крыму

Зеленский пожелал выздоровления выжившему при крушении Ан-26 курсанту

В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли шесть человек

Белорусская оппозиция призвала не пропустить «инаугурацию» Тихановской

Собянин рассказал о планах вакцинации от коронавируса в Москве

Более 200 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах Москвы

Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли шесть человек

Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 39

Гонка этапа «Формулы-2» в Сочи приостановлена из-за аварии

«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли

Собянин: отопление в Москве начнут включать с 28 сентября

В Колумбии ищут готовивших покушение на президента страны иностранцев

Зеленский пожелал выздоровления выжившему при крушении Ан-26 курсанту