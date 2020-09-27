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Российская газета
Российская газета

Собянин озвучил число сделавших прививку от коронавируса москвичей

Свыше трех тысяч москвичей уже сделали прививку от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".В источнике
Подробнее о событии
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Более трех тысяч жителей Москвы сделали прививку от коронавируса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:18
Интерфакс

Собянин анонсировал увеличение объемов вакцинации от коронавируса

Интерфакс01:54
Агентство Москва

Более 3 тыс. человек сделали прививку от коронавируса в Москве

Агентство Москва01:22
Газета.Ru

Более 3 тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса

Газета.Ru01:32
ТАСС

Больше 3 тыс. человек сделали прививку от коронавируса в Москве

ТАСС01:14
РИА Новости

Собянин назвал число сделавших прививку от коронавируса москвичей

РИА Новости01:12
Москва 24

Более 3 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в столице

Москва 2401:12

Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русскомвчера в 09:26
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Минобороны Азербайджана заявило о ведущихся боях за важные высоты

Подразделения азербайджанских ВС ведут бои за важные высоты на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг, которые находятся «под оккупацией армянских войск», сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Взгляд.ру05:14
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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUM01:29
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Третью мировую войну могут начать не США и Россия, а Индия и Пакистан

Применить ядерное оружие может одна из стран третьего мира — Индия или Пакистан, где государственные лидеры традиционно не слишком заботятся о своих гражданах, такое предположение высказал военный историк Юрий Кнутов в беседе с Nation News.
Народные новостивчера в 02:15
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Узеир Джафаров: Армения должна получить ответ на военные провокации

У Азербайджана не осталось другого выхода, кроме как перейти в наступление, после того как войска Армении начали сегодня утром масштабные обстрелы азербайджанских позиций и мирных сел по всей линии соприкосновения войск.
Вестник Кавказа05:46

Минобороны Армении: Армия обороны Карабаха наносит решительные контрудары

Армия обороны Нагорного Карабаха в настоящее время решительными контрударами пресекает все попытки продвижения противника на линии соприкосновения войск, азербайджанская сторона несёт тяжёлые потери.
Евразия Daily05:27
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От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
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Белорусская оппозиция призвала не пропустить «инаугурацию» Тихановской

Новая акция протеста в Минске должна стать «народной инаугурацией» экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявили координаторы белорусской оппозиции 27 сентября на своих ресурсах в соцсетях.
ИА Красная Весна20:05
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