Коронавирус
ТВ ЦентрСобянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден
По данным на 25 марта, коронавирус в России выявлен у 658 человек. Новые случаи зафиксированы сразу в 20 регионах, больше всего заболевших в Москве.
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Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден.ТВ Центр13:57
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Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Общество
Baza: Лещенко перевели в реанимацию
Ранее стало известно, что Льва Лещенко вместе с супругой положили в больницу в Коммунарке после зарубежной поездки.
Происшествия
1318 человек находится на самоизоляции в Мурманской области
Результаты первичного теста не позволили полностью исключить подозрения на заболевание.
Общество
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Президент России Владимир Путин в ходе прямого обращения к гражданам РФ объявил следующую неделю нерабочей.
Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Экономика
Путин объявил о мерах поддержки бизнеса из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса объявил о поддержке бизнеса, сообщает ТВЦ.RU.
Наука
Ранний предок современных животных был найден в Австралии
Ранний предок современных животных был найден в Австралии.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Экономика
Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»
Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
В Китае от хантавируса впервые скончался человек
Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Общество
Власти ОАЭ ставят препоны эвакуации россиян из страны
Надежда остается лишь на «Аэрофлот», но его вывозные лайнеры загружены на неделю вперед – очевидно, необходимо запрашивать дополнительные частоты из Дубая, а также ставить на маршрут более ёмкие борта.
Происшествия
Двоих нижегородцев пытаются поместить на карантин через суд
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обратилось в суд с требованием о необходимости изолировать данных граждан, сообщили ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Общество
Конор Макгрегор пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Авто
В Сети появились первые изображения нового Renault Sandero
Хэтчбек Renault Sandero сменит поколение и получит абсолютно новый кузов — его внешний вид станет более «взрослым» и презентабельным, приблизившись к «старшим» моделям вроде Clio, Megane и Talisman.
Общество
В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции населения
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для того, чтобы победить коронавирус.
Политика
Кабмин Украины ввел режим ЧС по всей стране
На территории Украины до 24 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, заявил на заседании кабмина в среду глава правительства Украины Денис Шмыгаль (трансляция заседания идет в аккаунте кабмина в сети YouTube).
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Космос
На обратной стороне Солнца произошел таинственный взрыв
Происшествия
В Подмосковье жестоко избили хоккейного тренера
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Общество
В Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином
Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.
Здоровье
У главврача онкоцентра Пермского края заподозрили коронавирус
У главврача онкодиспансера Пермского края Максима Мезенцева заподозрили коронавирус, врач помещен в бокс инфекционной больницы, сообщает региональный минздрав.
Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Политика
Зеленский анонсировал проект «Пасха дома»
Зе Президент Украины Владимир Зеленский в среду анонсировал проект "Пасха дома".