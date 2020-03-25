Коронавирус

ТВ ЦентрТВ ЦентрСобянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

По данным на 25 марта, коронавирус в России выявлен у 658 человек. Новые случаи зафиксированы сразу в 20 регионах, больше всего заболевших в Москве.
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с чего всё началось

Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден.
ТВ Центр13:57

Подробнее о событии

Власти столицы: Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден

Вечерняя Москва14:25

Собянин ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом в Москве. Полная версия

ТВ Центр14:49

Собянин: Москва еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом

РИАМО14:13

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

РИА Новости14:12

Собянин: «Из Куршевеля нам привезли просто чемодан вирусов»

Комсомольская правда14:05

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден – Собянин

Москва 2413:55

Собянин считает, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден

ТАСС14:14
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Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru 14:04
Общество

Baza: Лещенко перевели в реанимацию

Ранее стало известно, что Льва Лещенко вместе с супругой положили в больницу в Коммунарке после зарубежной поездки.
Газета.Ru 14:54
Происшествия

1318 человек находится на самоизоляции в Мурманской области

Результаты первичного теста не позволили полностью исключить подозрения на заболевание.
Мурманский вестник 14:42
Общество

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей

Президент России Владимир Путин в ходе прямого обращения к гражданам РФ объявил следующую неделю нерабочей.
Москва меняется 09:29
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Газета.Ru вчера в 22:39
Экономика

Путин объявил о мерах поддержки бизнеса из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса объявил о поддержке бизнеса, сообщает ТВЦ.RU.
ТВ Центр 09:47
Наука

Ранний предок современных животных был найден в Австралии

Ранний предок современных животных был найден в Австралии.
Piter.tv 08:19
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК 13:15
Экономика

Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Ведомости 10:15
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

В Китае от хантавируса впервые скончался человек

Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Газета.Ru 05:24
Общество

Власти ОАЭ ставят препоны эвакуации россиян из страны

Надежда остается лишь на «Аэрофлот», но его вывозные лайнеры загружены на неделю вперед – очевидно, необходимо запрашивать дополнительные частоты из Дубая, а также ставить на маршрут более ёмкие борта.
ТурДом 09:41
Происшествия

Двоих нижегородцев пытаются поместить на карантин через суд

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обратилось в суд с требованием о необходимости изолировать данных граждан, сообщили ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
REGNUM 04:40
Общество

Конор Макгрегор пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Спорт-Экспресс 12:22
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Авто

В Сети появились первые изображения нового Renault Sandero

Хэтчбек Renault Sandero сменит поколение и получит абсолютно новый кузов — его внешний вид станет более «взрослым» и презентабельным, приблизившись к «старшим» моделям вроде Clio, Megane и Talisman.
Тарантас Ньюс вчера в 10:12
Общество

В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции населения

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для того, чтобы победить коронавирус.
РЕН ТВ 14:40
Политика

Кабмин Украины ввел режим ЧС по всей стране

На территории Украины до 24 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, заявил на заседании кабмина в среду глава правительства Украины Денис Шмыгаль (трансляция заседания идет в аккаунте кабмина в сети YouTube).
РБК 07:41
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС 02:02
Космос

На обратной стороне Солнца произошел таинственный взрыв

Что происходит вчера в 06:14
Происшествия

В Подмосковье жестоко избили хоккейного тренера

РИА Новости 01:38
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
Общество

В Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином

Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.
Говорит Москва 13:54
Здоровье

У главврача онкоцентра Пермского края заподозрили коронавирус

У главврача онкодиспансера Пермского края Максима Мезенцева заподозрили коронавирус, врач помещен в бокс инфекционной больницы, сообщает региональный минздрав.
Взгляд.ру 11:32
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Политика

Зеленский анонсировал проект «Пасха дома»

Зе Президент Украины Владимир Зеленский в среду анонсировал проект "Пасха дома".
ФАН 14:44
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 наделён полномочиями мэра Московской городской думой.
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