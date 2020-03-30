Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.

Общество Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Политика В ДНР опровергли слова о необходимости одобрения совета по Донбассу Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова опровергла заявление Киева о необходимости согласования создания консультативного совета по Донбассу с "нормандской четверкой".

Общество Правительство установило максимальный размер пособия по безработице Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.

Политика Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.

Политика Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом В России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе, заявил президент России Владимир Путин, говоря об успехах борьбы с заболеванием.

Общество Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.

Общество Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет.

Общество Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.

Происшествия С заболевшей COVID-19 жительницей Алтая контактировали 29 человек Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.

Финансы Курс доллара поднялся выше 80 рублей Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. При этом отмечается, что курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.

Общество Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.