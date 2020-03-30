Коронавирус
Газета.RuСобянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
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Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
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Общество
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В Кремле объяснили отсутствие в стране режима ЧС из-за коронавируса
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ФНС подготовила проект постановления правительства о предоставлении отсрочек по налогам и взносам.
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Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
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Курс доллара поднялся выше 80 рублей
Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. При этом отмечается, что курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
Общество
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Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
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Microsoft сообщила, что из-за пандемии коронавируса и перехода многих людей на удалённую работу, был зафиксирован 775-процентный рост нагрузки на облачные сервисы корпорации.
Биатлон
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Правоохранители нашли автора фейка. Студентка призналась в распространении ложной информации и извинилась перед пользователям интернета.
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Волонтеры, которые должны были работать на Олимпиаде этим летом, сохранят свои позиции до следующего года.
Политика
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Происшествия
СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве
Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Общество
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В памятке отмечается, что в случае отказа граждан выполнить требования полиции сотрудник правоохранительных органов должен затребовать паспорт и составить протокол об административной ответственности по ст. 19.3 КоАП.
Энергетика
Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти
Футбол
CIES: из-за коронавируса футболисты подешевеют на 28%
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