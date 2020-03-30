Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
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