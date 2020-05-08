Ранее материальное поощрение было установлено работникам стационаров, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19, в размере 70 тысяч рублей — врачам, 50 тысяч рублей — среднему медицинскому персоналу и 30 тысяч рублей — младшему медперсоналу и остальным работникам.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.

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