Коронавирус
Газета.RuСобянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
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Сергей Собянин подписал постановление о доплатах медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19
Ранее материальное поощрение было установлено работникам стационаров, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19, в размере 70 тысяч рублей — врачам, 50 тысяч рублей — среднему медицинскому персоналу и 30 тысяч рублей — младшему медперсоналу и остальным работникам.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:00
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Сергей Собянин подписал постановление о доплатах медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:00
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Курск, 8 мая 2020, 11:32 — REGNUM В Курской области 8 мая подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
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Lenta.ru 05:53
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Сергей Пускепалис сыграл в военном фильме по рассказу Кира Булычева
Российская газета 06 мая в 07:20
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Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом медикам
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RT на русском 06 мая в 16:06
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Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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СМИ заявили, что Китай готовится напасть на США
Британское агентство ссылается на собственные источники в Пекине и заявляет, что главный мозговой центр китайской системы национальной безопасности составил аналитический доклад, суть которого сводится к необходимости подготовиться к самой настоящей войне с Соединёнными Штатами Америки.
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Назван самый обедневший человек мира
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