Коронавирус
Газета.RuСобянин подписал третий пакет мер поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о третьем пакете решений, направленных на поддержку бизнеса в условиях коронавируса, сообщается на сайте главы города. Среди предпринимаемых шагов: отсрочки платежей и частичные налоговые компенсации для наиболее пострадавших отраслей.
Читать в источнике
Оценить81
Подробнее о событии
Показать все источники
Помощь в кредитовании: в столице приняли третий пакет мер поддержки бизнеса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Газета.Ru 12:50
Футбол
В Сети появились фото новой домашней формы «Ливерпуля»
Портал Footy Headlines опубликовал фотографии формы "Ливерпуля" на следующий сезон.С нового сезона "мерсисайдцы" будут играть в форме бренда Nike.
Soccer.ru 12:21
Здоровье
В России выросло число бессимптомных случаев коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала» заявила, что в России растет число людей, у которых коронавирус протекает бессимптомно.
Дождь 01:24
Армия и оружие
В России разрабатывают нового боевого робота «Соратник»
Первый этап опытно-конструкторской работы по разработке семейства боевых робототехнических комплексов «Соратник» для Министерства обороны начался в России.
Военное дело вчера в 04:11
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
Здоровье
В Твери четырем больным COVID-19 требуется поддержка ИВЛ
На сегодняшний день в Тверской области 124 человека находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.
АиФ Тверь 12:14
Происшествия
В вяземском доме престарелых умер постоялец с коронавирусом
В интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области скончался один из постояльцев, у которого был диагностирован коронавирус.
Московский Комсомолец 13:40
Кино
Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
Здоровье
США могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года
Американские власти могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года.
Evo-rus.com 13:57
Общество
В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов.
RT на русском 12:55
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Происшествия
Жалобы защиты экс-полицейских по делу Голунова сняли с рассмотрения
Мосгорсуд в среду снял с рассмотрения апелляционные жалобы защиты на продление ареста четырем бывшим столичным полицейским по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова и вернул дело в районный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 12:52
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
Армия и оружие
Bild: Владимир Путин направляет сирийских наемников в Ливию
На востоке и в южных районах Сирии, граничащих с Израилем, «через (псевдо) частную военную компанию Вагнер», Москва вербует и организует боевую подготовку части местного мужского населения для отправки в Ливию, рассчитывая таким образом укрепить национальную армию под командованием генерала Хафтара, противостоящую правительственным силам в Триполи, — пишет Bild (перевод сайта «Инопресса»).
Эхо Москвы 07:10
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Футбол
«Барселона» может обменять Коутиньо в «Челси» на Канте
Испанская "Барселона" рассматривает возможность приобретения французского полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте, с которым английский клуб планирует расстаться, так как его игра не устраивает главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда.
ProstoProSport 03:54
Политика
По подозрению в работе на ФСБ арестован генерал-майор Валерий Шайтанов
По подозрению в работе на ФСБ арестован генерал-майор Валерий Шайтанов Служба безопасности Украины (СБУ) заявила «о самом масштабном разоблачении» в истории страны.
Коммерсантъ вчера в 14:14
Общество
«Хочу тебя унизить»: Уткин вызвал Соловьева на баттл
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин записал и разместил в YouTube видеообращение, в котором вызвал журналиста Владимира Соловьева на баттл.
Рамблер 05:46
Общество
Инфекционная больница имени Боткина временно не принимает пациентов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:38
Общество
За сутки в Петербурге 50 жителей попались за нарушением самоизоляции
Стражи порядка составили 50 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ о нарушении самоизоляции, сообщили в комитете по вопросам законности.
Gazeta.SPb 13:19
Политика
Трамп заявил, что США прекращают финансирование ВОЗ
Трамп отметил, что Америка планирует добиваться реформирования Всемирной организации здравоохранения.
RuNews24.ru вчера в 20:06
Общество
Случаи коронавируса выявлены в 19 районах и городах Нижегородской области
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 14 апреля подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 06:33
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии
Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
RT на русском 14:24