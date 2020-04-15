Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин подписал третий пакет мер поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о третьем пакете решений, направленных на поддержку бизнеса в условиях коронавируса, сообщается на сайте главы города. Среди предпринимаемых шагов: отсрочки платежей и частичные налоговые компенсации для наиболее пострадавших отраслей.
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Новая программа финансовой поддержки бизнеса Москвы не будет ограничена по цели кредита

ТАСС13:05

Вице-президент Сбербанка: Принятые Сергеем Собяниным меры окажут позитивное влияние на состояние бизнеса

Агентство Москва13:54

Программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса запустят в Москве

Вечерняя Москва10:20

Помощь в кредитовании: в столице приняли третий пакет мер поддержки бизнеса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06

Власти Москвы запустят «беспрецедентную программу» кредитной поддержки бизнеса

Интерфакс10:04

Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса из-за коронавируса

ПРАЙМ09:59

Собянин утвердил третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса

Москва 2410:14
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
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Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Газета.Ru 12:50
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Футбол

В Сети появились фото новой домашней формы «Ливерпуля»

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии формы "Ливерпуля" на следующий сезон.С нового сезона "мерсисайдцы" будут играть в форме бренда Nike.
Soccer.ru 12:21
Здоровье

В России выросло число бессимптомных случаев коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала» заявила, что в России растет число людей, у которых коронавирус протекает бессимптомно.
Дождь 01:24
1,4K
Армия и оружие

В России разрабатывают нового боевого робота «Соратник»

Первый этап опытно-конструкторской работы по разработке семейства боевых робототехнических комплексов «Соратник» для Министерства обороны начался в России.
Военное дело вчера в 04:11
18
Общество

Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
68
Здоровье

В Твери четырем больным COVID-19 требуется поддержка ИВЛ

На сегодняшний день в Тверской области 124 человека находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.
АиФ Тверь 12:14
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Происшествия

В вяземском доме престарелых умер постоялец с коронавирусом

В интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области скончался один из постояльцев, у которого был диагностирован коронавирус.
Московский Комсомолец 13:40
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Кино

Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
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Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
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Здоровье

США могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года

Американские власти могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года.
Evo-rus.com 13:57
14
Общество

В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов.
RT на русском 12:55
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК 13:01
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Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
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Происшествия

Жалобы защиты экс-полицейских по делу Голунова сняли с рассмотрения

Мосгорсуд в среду снял с рассмотрения апелляционные жалобы защиты на продление ареста четырем бывшим столичным полицейским по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова и вернул дело в районный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 12:52
Общество

Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической

Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
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Армия и оружие

Bild: Владимир Путин направляет сирийских наемников в Ливию

На востоке и в южных районах Сирии, граничащих с Израилем, «через (псевдо) частную военную компанию Вагнер», Москва вербует и организует боевую подготовку части местного мужского населения для отправки в Ливию, рассчитывая таким образом укрепить национальную армию под командованием генерала Хафтара, противостоящую правительственным силам в Триполи, — пишет Bild (перевод сайта «Инопресса»).
Эхо Москвы 07:10
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
4,7K
Футбол

«Барселона» может обменять Коутиньо в «Челси» на Канте

Испанская "Барселона" рассматривает возможность приобретения французского полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте, с которым английский клуб планирует расстаться, так как его игра не устраивает главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда.
ProstoProSport 03:54
Политика

По подозрению в работе на ФСБ арестован генерал-майор Валерий Шайтанов

По подозрению в работе на ФСБ арестован генерал-майор Валерий Шайтанов Служба безопасности Украины (СБУ) заявила «о самом масштабном разоблачении» в истории страны.
Коммерсантъ вчера в 14:14
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Общество

«Хочу тебя унизить»: Уткин вызвал Соловьева на баттл

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин записал и разместил в YouTube видеообращение, в котором вызвал журналиста Владимира Соловьева на баттл.
Рамблер 05:46
1K
Общество

Инфекционная больница имени Боткина временно не принимает пациентов

Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:38
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Общество

За сутки в Петербурге 50 жителей попались за нарушением самоизоляции

Стражи порядка составили 50 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ о нарушении самоизоляции, сообщили в комитете по вопросам законности.
Gazeta.SPb 13:19
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Политика

Трамп заявил, что США прекращают финансирование ВОЗ

Трамп отметил, что Америка планирует добиваться реформирования Всемирной организации здравоохранения.
RuNews24.ru вчера в 20:06
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Общество

Случаи коронавируса выявлены в 19 районах и городах Нижегородской области

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 14 апреля подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 06:33
69
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
27
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
1,2K
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4,3K
Армия и оружие

Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии

Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
RT на русском 14:24
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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