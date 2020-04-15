Коронавирус
Информационный центр Правительства МосквыСобянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
Малый и средний бизнес получит поддержку для выплаты заработной платы при условии максимального сохранения трудовых коллективов. Президент дал поручение принять региональные меры.
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Помощь в кредитовании: в столице приняли третий пакет мер поддержки бизнеса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06
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Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
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Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
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Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
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Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:31
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В Москве открылись 45 новых амбулаторных КТ-центров
В российской столице полноценно заработали 45 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru 12:31
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Мировой спрос на нефть упал до уровня 1995 года
В апреле этого года спрос на нефть в мире сократится на 29 млн баррелей в день по сравнению с прошлогодним показателем и окажется на уровне, который последний раз был в 1995 году.
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Курс доллара превысил 75 рублей
По состоянию на 18.56 мск на максимуме доллар добирался 75,25 рубля, а курс евро - 82,09 рубля.
Российская газета 12:22
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Антициклоны ускорили таяние Гренландского ледяного щита
За прошлый год Гренландский ледяной щит потерял наибольшее количество льда за всю историю измерений — 600 миллиардов тонн — и тем самым повысил уровень Мирового океана на полтора миллиметра.
N+1 08:05
Шоу-бизнес
Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ
Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
Политика
ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов
В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 09:20
Общество
Собянин рассказал об усилении контроля за наличием пропусков
Вечером 15 апреля в столичном департаменте транспорта заявили, что проработали вопрос проверки пропусков в автоматическом режиме - их наличие будет проверяться через транспортные карты "Тройка" (выдано 35 миллионов штук) и "Стрелка", а также через социальную карту.
Российская газета 13:55
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Экономика
Российская туротрасль недополучит 1,5 трлн рублей из-за коронавируса
Российская туристическая отрасль из-за коронавируса COVID-19 недополучит, по предварительным данным, около 1,5 трлн руб. доходов в первом полугодии 2020 года, следует из письма руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Коммерсантъ 14:16
Общество
«Хочу тебя унизить»: Уткин вызвал Соловьева на баттл
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин записал и разместил в YouTube видеообращение, в котором вызвал журналиста Владимира Соловьева на баттл.
Рамблер 05:46
Политика
Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы
Председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что ветераны попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 08:40
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
Общество
В Мурманской области закупят браслеты для слежки за изоляцией граждан
В Мурманской области власти закупят трекер-браслеты, чтобы следить за тем, как граждане соблюдают режим самоизоляции, со ссылкой на постановление на официальном сайте правительства области пишет Znak.com.
АН Между строк 06:22
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 13 апреля в 08:25
Происшествия
В Москве мужчина во время ссоры выстрелил в соседа по подъезду
Полиция выясняет обстоятельства конфликта в доме на востоке Москвы, в ходе которого мужчина получил огнестрельное ранение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 14:14
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service 13:02
Общество
Туляки, прибывшие из других регионов, обязаны соблюдать самоизоляцию
Сегодня, 15 апреля, Губернатор Алексей Дюмин внес дополнения в Указ №12 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".
Тульская пресса 12:49
Шоу-бизнес
Опубликована фотография Ирины Шейк в подростковом возрасте
Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в подростковом возрасте.
Lenta.ru 14:04
Футбол
Магомед Оздоев: Не люблю ММА. Вот бокс – искусство, а это простая драка
В детстве болел за Реал и был ярым фанатом Зинедина Зидана и Роналдо.
Советский спорт 13 апреля в 14:00
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб.
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