Коронавирус
Информационный центр Правительства МосквыСобянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
Малый и средний бизнес получит поддержку для выплаты заработной платы при условии максимального сохранения трудовых коллективов. Президент дал поручение принять региональные меры.
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Помощь в кредитовании: в столице приняли третий пакет мер поддержки бизнеса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06
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Фигурное катание
Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег
РИА Новости вчера в 06:00
Общество
Главврач больницы в Коммунарке излечился от коронавируса
Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса и начал полноценно работать.
РИАМО 02:14
Общество
В Кузбассе введен запрет на поездки за пределы региона
В минувший вторник, 14 апреля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение от 14 марта о введении на территории нашего региона режима повышенной готовности для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Avoka.do вчера в 21:52
Политика
Путин выступит с обращением к нации
В начале совещания с правительством глава государства Владимир Путин четвертую неделю подряд выступит с обращением к нации.
Моя Москва.онлайн 06:41
Политика
Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы
RT на русском 11:13
Общество
Москва отказалась от закупки на 13 млрд рублей для благоустройства
Москва временно отказалась от закупки на 13 миллиардов рублей для проведения благоустройства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
РИА Новости 09:36
Автоспорт
Источники: Команды поставили Хэмилтону и Феттелю ультиматумы
По информации источников Motorsport.com в командах, Ferrari и Mercedes соответственно уже выдвинули гонщикам свои предложения и ждут от них ответа до конца апреля.
Motorsport.com Россия 06:10
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Экономика
В России могут отменить НДФЛ для россиян с низким доходом
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, сенатор Сергей Леонов, депутаты Борис Пайкин, Дмитрий Свищев, Ярослав Нилов и Алексей Диденко выразили идею отмены налога в 13% у россиян, чей доход в месяц меньше, чем два минимальных размера оплаты труда (МРОТ), пишут «Известия».
Deita.ru 11:15
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Ведомости 11:35
Здоровье
Трое медиков в Татарстане заразились коронавирусом
В Татарстане трое медиков заразились коронавирусом, их состояние оценивают сейчас как удовлетворительное.
Республика Татарстан 05:53
Общество
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
РИА Новости 09:10
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Общество
Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на рэп-баттл
Спортивный журналист Василий Уткин вызвал телеведущего Владимира Соловьева на рэп-баттл. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
РБК 06:39
Технологии
«Росатом» приступил к стерилизации систем отбора проб на COVID-19
Предприятие в мае планирует выйти на показатель в 300 тыс. операций АО "Стерион" (находится под управлением АО "Русатом Хэлскеа", ГК "Росатом") приступило к стерилизации медицинских транспортных систем, необходимых для тестирования на наличие вируса COVID-19.
Правда УрФО 10:20
Здоровье
Малышева объяснила большое число заболевших коронавирусом в Нью-Йорке
Елена Малышева объяснила большое количество инфицированных COVID-19 в Нью-Йорке. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Pravda.Ru 10:30
Общество
Российский футболист рассказал о жизни на карантине в Чечне
Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов рассказал о жизни на карантине в Чечне.
Lenta.ru 11:03
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ вчера в 01:37
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Финансы
Курс доллара превысил 75 рублей
По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель.
Rambler News Service 11:34
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Общество
В Мурманской области пациентов с COVID-19 отследят с помощью браслетов
Власти Мурманской области приняли решение о выделении из резервного фонда почти 1,5 миллионов рублей на закупку трекер-браслетов, которые будут использовать для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19, говорится в постановлении правительства.
РИА Новости 04:45
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
Экономика
МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 3% в 2020 году
В 2020 году объём мирового ВВП может сократиться на 3%. По оценке Международного валютного фонда, падение глобальной экономики рискует стать самым масштабным со времён Великой депрессии 1930-х годов.
RT на русском вчера в 17:25
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47