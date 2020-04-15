Коронавирус

Информационный центр Правительства МосквыИнформационный центр Правительства МосквыСобянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса

«В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр.
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Собянин утвердил третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса

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Помощь в кредитовании: в столице приняли третий пакет мер поддержки бизнеса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06
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Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

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Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
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Путин поручил освободить доплаты врачам от НДФЛ

Президент России Владимир Путин поручил освободить федеральные доплаты врачам от налога на доход физлиц (НДФЛ).
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Происшествия

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ТАСС 09:07
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Общество

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Общество

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Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
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Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропусков

ТВ Центр 03:57
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Врач пермской больницы рассказала, что руководство пытается скрыть вспышку COVID-19 среди медиков

По словам Макаровой, первые пациенты с подозрением на коронавирус в больницу начали поступать 10 марта.
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МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
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Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве

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Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

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РБК 09:00
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В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ

Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике.
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Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу

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Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

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Происшествия

В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом

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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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