Коронавирус
Информационный центр Правительства МосквыСобянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
«В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр.
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Помощь в кредитовании: в столице приняли третий пакет мер поддержки бизнеса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06
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Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Общество
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 2 млн
Ранее на сайте Университета Джона Хопкинса уже появлялись данные о том, что число заразившихся коронавирусом превысило 2 млн — 2 019 320 человек.
Коммерсантъ 10:16
Общество
Более 180 тыс. россиян подали заявления о признании их безработными
За неделю с 9 апреля более 180 тыс. россиян подали электронные заявления о признании их безработными.
Известия 10:13
Авто
Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью
Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
Автоновости дня 03:20
Общество
Путин поручил освободить доплаты врачам от НДФЛ
Президент России Владимир Путин поручил освободить федеральные доплаты врачам от налога на доход физлиц (НДФЛ).
Rambler News Service 09:53
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Технологии
«Росатом» приступил к стерилизации систем отбора проб на COVID-19
Предприятие в мае планирует выйти на показатель в 300 тыс. операций АО "Стерион" (находится под управлением АО "Русатом Хэлскеа", ГК "Росатом") приступило к стерилизации медицинских транспортных систем, необходимых для тестирования на наличие вируса COVID-19.
Правда УрФО 10:20
Общество
Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область
Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
Общество
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
РИА Новости 09:10
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
Здоровье
Врач пермской больницы рассказала, что руководство пытается скрыть вспышку COVID-19 среди медиков
По словам Макаровой, первые пациенты с подозрением на коронавирус в больницу начали поступать 10 марта.
Snob.ru 09:16
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве
Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 13 апреля в 02:41
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Общество
В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ
Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике.
Известия 04:49
Путешествия
Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу
Гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура рассказал в интервью телеканалу РБК о трех сценариях возобновления Россией международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
РБК 08:53
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Технологии
Apple рассекретила данные о передвижениях россиян
В столице индекс передвижения пешком и на транспорте оказался ниже, чем в целом по стране — данные ниже на 68 и 59 процентов соответственно, по сравнению с январем 2020 года.
Lenta.ru 06:06
Происшествия
В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости вчера в 01:59
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Общество
Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на рэп-баттл
Спортивный журналист Василий Уткин вызвал телеведущего Владимира Соловьева на рэп-баттл. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
РБК 06:39
Гаджеты
Apple представила дешевый iPhone SE
Apple представила iPhone SE — первый смартфон компании в 2020 году. Аппарат стал преемником одноименного девайса, выпущенного в 2016 году.
Lenta.ru 11:09
Политика
CNN (США): ситуация с коронавирусом принимает серьезный оборот в России, и Путин больше не излучает уверенность (CNN)
Менее месяца назад Путин буквально излучал уверенность, рассказывая о тех мерах, которые правительство принимает на фоне набиравшего обороты глобального кризиса, уверяя своих сограждан, что ситуация находится «под контролем» благодаря вовремя принятым превентивным мерам.
ИноСМИ 11:28
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 13 апреля в 20:29