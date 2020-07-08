Собянин подписал указ об обязательном ношении перчаток при любом выходе на улицу, в помещениях и общественном транспорте 1 июня. Масочный режим был введен в Москве 12 мая.

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Общество Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи в интервью итальянской Corriere Della Sera заявил, что мир находится на начальном этапе пандемии COVID-19. 119

Общество Россия откроет международное авиасообщение в два этапа Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа. 163

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 1

Экономика ЦБ впервые сообщил о росте платежей в экономике выше докризисного уровня Объем ежедневных входящих платежей в отраслях российской экономики за неделю с 29 июня по 3 июля впервые с конца марта превысил «нормальный» уровень, сообщил Банк России в очередном выпуске своего мониторинга отраслевых финансовых потоков.

Происшествия Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.

Происшествия Пропавшего без вести мэра Сеула нашли мертвым Пропавшего без вести мэра Сеула Пак Вонсуна нашли мертвым. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на полицию. 44

Единоборства Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок. 5

Политика Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции. 12

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 337

Кино Олегу Сенцову выделили из украинского бюджета почти $ 1 млн на съемки фильма Известный украинский «борец за свободу» Олег Сенцов, который сам себя считает режиссером, взялся за съемки фильма «Носорог» на государственные деньги.

Происшествия Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга. 26

Общество Путин поручил продлить доплаты медработникам "Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне. 1

Армия и оружие Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.