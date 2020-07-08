Коронавирус

ВедомостиВедомостиСобянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Собянин подписал указ об обязательном ношении перчаток при любом выходе на улицу, в помещениях и общественном транспорте 1 июня. Масочный режим был введен в Москве 12 мая.
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Маски долой! С 13-го

Национальная служба новостей12:49

Масочный режим в регионе продолжает действовать

Омутнинские Вести+вчера в 08:21

В Москве с 13 июля откажутся от обязательного масочного режима на улицах

RT на русском09:56

Собянин анонсировал отмену масочного режима на улицах Москвы с 13 июля

BFM.ru07:28

Новый этап снятия ограничений в Москве. Главное

ТАСС06:55

Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля

РИА Новости08:09

В Мурманской области в общественных местах сохраняется масочный режим

ТВ-21вчера в 04:42
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

REGNUM 07:34
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Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

РИА Новости 12:18
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Политика

МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
RT на русском 14:03
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Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета 01:32
4,1K
Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
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Происшествия

Примотанное к дереву скотчем тело мужчины нашли в Тульской области

Вести.Ru 05:05
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Политика

Немецкие министры отказались приехать на саммит G7 в Вашингтон

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов ФРГ Олаф Шольц отказались принимать участие во встрече стран G7 29 июля в Вашингтоне.
ФАН 14:50
Технологии

Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке

В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 14:40
14
Общество

Нижегородская область поднялась в рейтинге регионов по инвестклимату

Нижегородская область по итогам 2019 года поднялась в инвестиционном рейтинге на 39 позиций и вошла в топ-20 субъектов РФ по этому показателю, это успех всего региона, заявил глава области Глеб Никитин.
РИА Новости 12:28
19
Гаджеты

Apple выпустила iOS 14 beta 2 для разработчиков

Компания Apple выпустила бета-версии новой операционной системы iOS 14 для iPhone и iPad, которыми могут воспользоваться участники программы Apple Beta Software Program.
Деловое.ТВ 14:44
1
Игры

Sony инвестировала 250 млн долларов в Epic Games

Sony решила инвестировать 250 млн долларов в Epic Games.
Игромания.ру 14:18
1
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Общество

Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
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Здоровье

Минздрав принял меры против нехватки лекарств для онкобольных

Министерство собрало информацию о потребности в лекарстве и направило письмо в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России с целью наращивания производства необходимого количества лекарственного препарата.
Известия 13:17
8
Культура

Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года

Новое реалити-шоу по мотивам известного симулятора The Sims 4 выйдет летом этого года.
Экономика сегодня 06:38
7
Политика

Новый глава Абхазии предложил Грузии примирение

До распада СССР Абхазия на правах автономной республики входила в состав Грузинской ССР, но после распада СССР Абхазия не захотела оставаться частью Грузии.
Новые Известия 12:29
1
Общество

СМИ назвали новое руководство телеканала «Матч ТВ»

По данным источников, Тащин, который ранее руководил дирекцией спортивного вещания ВГТРК, будет отвечать на «Матч ТВ» за операционное управление каналом, программную стратегию, а также оценку целесообразности запуска новых продуктов и контроль их эффективности.
РБК 07 июля в 14:02
Футбол

Скончался бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков

Умер бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков.
Телеканал Санкт-Петербург 13:38
Футбол

Газизов: тяжело давалось решение об уходе из «Уфы»

RT на русском 12:24
Политика

Отбывший срок за госизмену российский журналист Григорий Пасько рассказал «Ъ», почему не признает своей вины

Журналист газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта» Григорий Пасько был арестован 23 ноября 1997 года в аэропорту Владивостока.
Коммерсантъ 05:01
Происшествия

Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге

Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
13
Политика

Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения

Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 13:10
126
Общество

Продлен период выплаты пособий по безработице в повышенном размере

В России продлен срок выплаты повышенных пособий по безработице. Эти меры поддержки безработных продлены до августа.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
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Гаджеты

Владельцам iPhone остаётся только посмеяться. Android 10 стала самой быстрой версией Android по скорости попадания на смартфоны

Как оказалось, предпринимаемые разработчиками в последние два года усилия принесли свои плоды — Android 10 стала самой «быстрой» версией Android по скорости распространения на устройства.
iXBT.com 13:58
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
3,3K
Спорт

Сборная России по гандболу получила wild card на ЧМ-2021 в Египте

Международная федерация гандбола назвала две команды, которые получили wild card на чемпионат мира 2021 года.
Metaratings 14:20
Происшествия

В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
25
Общество

Роспотребнадзор не обнаружил загрязнения реки Камы в Пермском крае

Ранее компания «Уралхим» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России — решила остановить работу завода «Азот» в Пермском крае из-за превышения в Каме концентрации хлоридов кальция и обратилась в природоохранные органы с просьбой установить причину загрязнения реки.
Коммерсантъ 12:27
11
Авто

Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей

По своим размерам новый Corolla Cross в модельной линейке бренда оказался между C-HR и RAV4.
Evo-rus.com 10:24
31
Футбол

УЕФА: матчи еврокубков пройдут без зрителей до дальнейших указаний

УЕФА сообщил, что футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проходить при пустых трибунах до дальнейших указаний.
РИА Новости 14:30
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