Коронавирус
ВедомостиСобянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Собянин подписал указ об обязательном ношении перчаток при любом выходе на улицу, в помещениях и общественном транспорте 1 июня. Масочный режим был введен в Москве 12 мая.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 15:09, Ашберн
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
РИА Новости 12:18
Политика
МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии
Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
RT на русском 14:03
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Политика
Немецкие министры отказались приехать на саммит G7 в Вашингтон
Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов ФРГ Олаф Шольц отказались принимать участие во встрече стран G7 29 июля в Вашингтоне.
ФАН 14:50
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 14:40
Общество
Нижегородская область поднялась в рейтинге регионов по инвестклимату
Нижегородская область по итогам 2019 года поднялась в инвестиционном рейтинге на 39 позиций и вошла в топ-20 субъектов РФ по этому показателю, это успех всего региона, заявил глава области Глеб Никитин.
РИА Новости 12:28
Гаджеты
Apple выпустила iOS 14 beta 2 для разработчиков
Компания Apple выпустила бета-версии новой операционной системы iOS 14 для iPhone и iPad, которыми могут воспользоваться участники программы Apple Beta Software Program.
Деловое.ТВ 14:44
Игры
Sony инвестировала 250 млн долларов в Epic Games
Sony решила инвестировать 250 млн долларов в Epic Games.
Игромания.ру 14:18
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Общество
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
Здоровье
Минздрав принял меры против нехватки лекарств для онкобольных
Министерство собрало информацию о потребности в лекарстве и направило письмо в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России с целью наращивания производства необходимого количества лекарственного препарата.
Известия 13:17
Культура
Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
Новое реалити-шоу по мотивам известного симулятора The Sims 4 выйдет летом этого года.
Экономика сегодня 06:38
Политика
Новый глава Абхазии предложил Грузии примирение
До распада СССР Абхазия на правах автономной республики входила в состав Грузинской ССР, но после распада СССР Абхазия не захотела оставаться частью Грузии.
Новые Известия 12:29
Общество
СМИ назвали новое руководство телеканала «Матч ТВ»
По данным источников, Тащин, который ранее руководил дирекцией спортивного вещания ВГТРК, будет отвечать на «Матч ТВ» за операционное управление каналом, программную стратегию, а также оценку целесообразности запуска новых продуктов и контроль их эффективности.
РБК 07 июля в 14:02
Футбол
Скончался бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков
Умер бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков.
Телеканал Санкт-Петербург 13:38
Футбол
Газизов: тяжело давалось решение об уходе из «Уфы»
RT на русском 12:24
Политика
Отбывший срок за госизмену российский журналист Григорий Пасько рассказал «Ъ», почему не признает своей вины
Журналист газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта» Григорий Пасько был арестован 23 ноября 1997 года в аэропорту Владивостока.
Коммерсантъ 05:01
Происшествия
Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге
Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
Политика
Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения
Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 13:10
Общество
Продлен период выплаты пособий по безработице в повышенном размере
В России продлен срок выплаты повышенных пособий по безработице. Эти меры поддержки безработных продлены до августа.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Гаджеты
Владельцам iPhone остаётся только посмеяться. Android 10 стала самой быстрой версией Android по скорости попадания на смартфоны
Как оказалось, предпринимаемые разработчиками в последние два года усилия принесли свои плоды — Android 10 стала самой «быстрой» версией Android по скорости распространения на устройства.
iXBT.com 13:58
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Спорт
Сборная России по гандболу получила wild card на ЧМ-2021 в Египте
Международная федерация гандбола назвала две команды, которые получили wild card на чемпионат мира 2021 года.
Metaratings 14:20
Происшествия
В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
Общество
Роспотребнадзор не обнаружил загрязнения реки Камы в Пермском крае
Ранее компания «Уралхим» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России — решила остановить работу завода «Азот» в Пермском крае из-за превышения в Каме концентрации хлоридов кальция и обратилась в природоохранные органы с просьбой установить причину загрязнения реки.
Коммерсантъ 12:27
Авто
Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
По своим размерам новый Corolla Cross в модельной линейке бренда оказался между C-HR и RAV4.
Evo-rus.com 10:24
Футбол
УЕФА: матчи еврокубков пройдут без зрителей до дальнейших указаний
УЕФА сообщил, что футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проходить при пустых трибунах до дальнейших указаний.
РИА Новости 14:30