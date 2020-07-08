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Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Собянин подписал указ об обязательном ношении перчаток при любом выходе на улицу, в помещениях и общественном транспорте 1 июня. Масочный режим был введен в Москве 12 мая.В источнике
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Собянин анонсировал отмену масочного режима на улицах Москвы с 13 июля

BFM.ru07:28

Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля

РИА Новости08:09

В Москве с 13 июля откажутся от обязательного масочного режима на улицах

RT на русском09:56

Маски долой! С 13-го

Национальная служба новостей12:49

Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля

ТАСС05:48

Масочный режим в регионе продолжает действовать

Омутнинские Вести+вчера в 08:21

В Мурманской области в общественных местах сохраняется масочный режим

ТВ-21вчера в 04:42
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Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз

Новое видео преуспевающих отечественных рэперов - 22-летнего Моргенштерна (Алишера Валеева) и 26-летнего Элджея - на трек Cadillac, размещенное на официальном YouTube-канале первого, в момент премьеры одновременно смотрели несколько сотен тысяч человек.
Российская газета09:47
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Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости10:10
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В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости06:04
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Ефремова заставили заплатить налог на участвовавший в аварии джип

Федеральная налоговая служба (ФНС) заставила актера Михаила Ефремова заплатить транспортный налог на автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором он попал в аварию со смертельным исходом в центре Москвы в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
Lenta.ru12:42
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Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости04:56
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Силовики пришли с обысками в коммерческие МРЭО ГИБДД в Петербурге

Сотрудники Следственного комитета и оперативники собственной безопасности главка МВД пришли с обысками в 11 коммерческих межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов для оказания услуг автомобилистам (МРЭО) ГИБДД в Санкт-Петербурге.
РБК12:25
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