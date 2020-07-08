Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
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Собянин подписал указ об обязательном ношении перчаток при любом выходе на улицу, в помещениях и общественном транспорте 1 июня. Масочный режим был введен в Москве 12 мая.В источнике
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