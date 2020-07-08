Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНа улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»

В документе отмечается, что гражданам все равно рекомендуется надевать маски и респираторы во время нахождения на улице. Использование маски в транспорте и помещениях остается обязательным. Указ о "масочном режиме" был введен в Москве 12 мая.
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Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля

РИА Новости08:09

В Москве с 13 июля откажутся от обязательного масочного режима на улицах

RT на русском09:56

Масочный режим в регионе продолжает действовать

Омутнинские Вести+вчера в 08:21

Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля

ТАСС05:48

С 13 июля ношение масок на улицах в Москве станет рекомендательным

Интерфакс05:36

Собянин анонсировал отмену масочного режима на улицах Москвы с 13 июля

BFM.ru07:28

В Мурманской области в общественных местах сохраняется масочный режим

ТВ-21вчера в 04:42
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Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

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Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»

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В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим

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Женщина погибла после нападения медведя в Красноярском крае

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Футбол

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Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев 9 июля предположил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе и, скорее всего, это будут страны СНГ.
Известия 08:05
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Баскетбол

ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Шенгелией

Москва, 9 июля 2020, 14:32 — REGNUM Московский ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Торнике Шенгелией.
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Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

BFM.ru 08:15
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Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

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РИА Новости 10:10
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Политика

МИД России опроверг данные об обсуждении обмена Уилана

Информация об обсуждении Россией и Соединенными Штатами обмена осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США, не соответствует действительности.
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Общество

Сергей Собянин: Пандемия коронавируса продолжает отступать

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что в городе не произошло новых вспышек заболеваемости коронавирусом после нескольких этапов снятия ограничений.
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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
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Футбол

«Ростов» отказался продавать Шомуродова в «Гент» за 5 млн евро

"Ростов" отказался продавать нападающего Элдора Шомуродова.
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Общество

ФСБ могла получить информацию о Сафронове от СВР

В Чехии информацию о деле господина Сафронова пока не комментировали.
Коммерсантъ 06:06
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Происшествия

В Чечне лжекосметолог вкачивала женщинам вазелин вместо имплантатов

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Общество

В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски

Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
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Космос

Ученые обнаружили небывалое взаимодействие двух нейтронных звезд

Две близко лежащие нейтронные звезды обнаружили астрономы из университета Университета Восточной Англии (Великобритания).
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В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
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Футбол

Умер бывший тренер сборной СССР и «Ротора» Владимир Сальков

Олимпийская сборная СССР под руководством В. М. Салькова выиграла отборочный турнир к Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе.
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Политика

Юрий Кнутов: На примере Китая мы видим, как рушится голландский трибунал по MH17

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Правительство в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" до 2024 года выделит 20 млрд рублей на гранты российским IT-компаниям для разработки новых продуктов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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В Сербии число жертв коронавируса достигло 352

Число жертв коронавируса в Сербии с начала пандемии достигло 352 человек, выявлены 17,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения страны.
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В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
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Политика

Госдума проверит международные договора на соответствие Конституции

Вячеслав Володин убеждён, что в связи с утверждением поправок необходимо провести ревизию всех международных договоров, ратифицированных с 90-х годов прошлого века.
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