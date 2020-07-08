Коронавирус
ВедомостиСобянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Собянин подписал указ об обязательном ношении перчаток при любом выходе на улицу, в помещениях и общественном транспорте 1 июня. Масочный режим был введен в Москве 12 мая.
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Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Политика
Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Кино
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка».
Культуромания 10:45
Общество
В Калининграде умерла депутат Облдумы Тамара Торопова
Депутат была сторонницей упрощения визовых процедур. Торопову избрали в областную Думу шестого созыва в сентябре 2016 года.
Калининград.Ru 15:57
Общество
Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров
У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека.
Ведомости 04:58
Политика
Лукашенко: суверенитет и независимость Белоруссии не продаются
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость Белоруссии не продаются.
RT на русском 14:53
Энергетика
Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель
Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
Общество
В РПЦ заявили о недопустимости изображения Христа чернокожим
Южный Федеральный 14:09
Здоровье
В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала способ избежать второй волны коронавируса.
Peterburg2.ru 10:16
Общество
Минтранс РФ определил список городов для вылета рейсов за границу
Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции утвердил список городов России для вылета рейсов за границу, представленный Минтрансом РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 08:17
Общество
Смольный предложил решение проблемы на улице Рубинштейна
Администрация планирует внести инициативы законы. Городская администрация предложила решение проблемы "барной улицы" Петербурга.
Piter.tv 15:51
Политика
Роскомнадзор передал МВД материалы о фейках СМИ-иноагентов
Роскомнадзор передал в МВД материалы для привлечения к ответственности СМИ-иноагентов, распространявших недостоверную информацию об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 11:53
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости вчера в 07:04
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru 11:47
Политика
Жириновский после задержания Фургала пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что депутаты от его фракции могут покинуть Госдуму в связи с задержанием губернатора Хабаровского края, члена партии Сергея Фургала.
Коммерсантъ 07:23
Общество
В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:08
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение
В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах.
RT на русском 15:08
Политика
МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии
Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
RT на русском 14:03
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Футбол
Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКА
Фабиан Бустос, агент аргентинского форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, высказался о ходе переговоров с московским ЦСКА.
RT на русском 14:38
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
Футбол
«Локомотив» и «Ростов» подарили «Краснодару» шанс на выход в Лигу чемпионов
«Локомотив», набравший 50 очков, остается на втором месте. У «Ростова» все те же 43 очка и пятое место после вмешательства ЦСКА.
Блокнот Краснодар 02:25
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 14:40
Здоровье
Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru 15:55
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Российская газета 07:23
Энергетика
В Госдуме инициируют парламентское расследование роста цен на бензин
Москва, 8 июля 2020, 11:32 — REGNUM «Справедливая Россия» инициирует парламентское расследование ситуации на рыке бензина и нефтепродуктов России.
REGNUM вчера в 04:32