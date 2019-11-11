Экономика
ТАСССобянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей. Об этом сообщается в документе, размещенном во вторник на официальном сайте мэра.
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С.Собянин подписал закон об установлении прожиточного минимума для пенсионера на 2020 г
Агентство Москвавчера в 04:50
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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Telegram требует отклонить иск против запуска Gram
Компания Telegram Павла Дурова добивается отклонения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе предложения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поданные в суд документы.
Коммерсантъ вчера в 19:31
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На передовой в Донбассе подорвался комбриг ВСУ
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На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.
RT на русском вчера в 22:38
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Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Туши больших белых акул, убитых косатками, прибивало к берегу. На них были обнаружены следы укусов и в них отсутствовала печень.
ГЛАС.RU 11 ноября в 03:50
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Депутат Верховного Совета Хакасии от «Коммунистов России» Денис Бразаускас считает, что угледобывающие предприятия в регионе не могут быть участниками региональных инвестиционных проектов (РИП) таким образом получать льготы.
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Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
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Общество
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Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.
ТАСС вчера в 23:32
Кино
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Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° 11 ноября в 21:17
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Появилось видео нового показательного номера Медведевой
Metaratings 11 ноября в 10:57
Гаджеты
Прощай, Kirin 710. Honor 20 Lite переходит на платформу Kirin 810
У нового Honor 20 Lite сохранится тройная камера, но сканер отпечатков пальцев будет в экране Как сообщает проверенный инсайдер, Honor в скором времени выпустит на рынок модель Honor 20 Lite на платформе Kirin 810.
iXBT.com вчера в 13:05
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Hisense анонсировала новый смартфон с батареей огромной ёмкости
Китайская компания Hisense объявила о выпуске смартфона King Kong 6, который способен длительное время обходиться без подзарядки.
Профиль вчера в 10:23
Игры
Инсайдер: студия Hangar 13 работает над Mafia IV
Помимо работы над Mafia IV, студия планирует выпустить Mafia II Remaster. По словам инсайдера, над ней работает чешский филиал Hangar 13.
CyberSport.ru вчера в 04:22
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«КАМАЗы» поколения К5 оснастят бортовой системой «Билайн»
БИЗНЕС Online вчера в 07:58
Политика
Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
REGNUM вчера в 06:57
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Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости вчера в 21:48
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
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Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
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Икота у новорожденных благотворно влияет на развитие мозга
По мнению ученых, икота у новорожденных помогает малышам учиться регулировать процесс дыхания.
Дни24 вчера в 04:33
Здоровье
Оптимизация в Зауралье увеличила зарплаты медиков на миллионы рублей
Всего оптимизация медорганизаций в Зауралье позволила сэкономить около 160 млн рублей, сообщили в областном правительстве.
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Госдепартамент США эвакуирует членов семей дипломатов из Боливии
"Двенадцатого ноября госдепартамент дал распоряжение покинуть страну членам семей государственных сотрудников США, а также тех госсотрудников, чьи функции не являются чрезвычайными, в связи с продолжающейся политической нестабильностью в Боливии", - говорится в заявлении.
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Армия и оружие
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Не самые дружественные в отношении Москвы настроения и попытки увидеть российского врага и "влияние" во всём по-прежнему не отпускают руководство США, которое по-прежнему считает Россию, а также Китай главными угрозами.
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Политика
Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд
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Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Врач-онколог объяснил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 11:43