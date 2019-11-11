Экономика

ТАССТАСССобянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей. Об этом сообщается в документе, размещенном во вторник на официальном сайте мэра.
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