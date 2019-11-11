Экономика
ТАСССобянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей. Об этом сообщается в документе, размещенном во вторник на официальном сайте мэра.
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Футбол
Сборная России сыграет в ближайших матчах в старой форме
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - говорится в сообщении.
Политика
Трамп запретил публиковать заявления о ситуации в Керченском проливе
Согласно показаниям, которые под присягой американским законодателям дал экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон, глава государства Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, передает ТАСС.
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Политика
Савченко призвала Зеленского «не быть лохом»
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.
Происшествия
Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
Армия и оружие
ОБСЕ подтвердила завершение разведения сил в Петровском
СММ ОБСЕ сообщила о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском.
Происшествия
Пропавшую в Ставрополе школьницу нашли живой
Полицейские и волонтеры нашли живой пропавшую в Ставрополе 16-летнюю школьницу.
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Хоккей
«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ
Политика
В Боливии по меньшей мере 12 человек пострадали в беспорядках
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате беспорядков в городе Кочабамба в центральной части Боливии, передает агентство ABI со ссылкой на главу регионального департамента по чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здравоохранения Валерию Камачо.
Общество
Росстат включил в перепись вопросы о жизни за границей и родном языке
Как отметила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова, участник двух предыдущих переписей Елена Егорова, в 2020 году больше обычного будет уделено внимание вопросам миграции, "особенно маятниковой – из близлежащих районов в крупные города".
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Политика
Самолёт с экс-президентом Боливии Моралесом приземлился в Мехико
Общество
Названы худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным.
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о встрече с Путиным
Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Общество
Минюст признал нежелательной чешскую организацию «Человек в беде»
По состоянию на 12 ноября 2019 года в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций в России входят 19 структур.
Футбол
Салах покинул расположение сборной Египта из-за рецидива травмы
У Салаха диагностирован рецидив травмы голеностопа, полученный в матче чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (1:3). Сборная Египта в квалификации Кубка африканских наций сыграет с Кенией (14 ноября) и Коморами (18 ноября).
Политика
Трамп заявил о намерении США повысить пошлины на товары из Китая
Соединенные Штаты намерены значительно повысить пошлины на товары из Китая, если сторонам не удастся достичь договоренностей по торговле.
Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Международный суд ООН отказался удовлетворить требование установить временные меры по иску к Москве о нарушении Конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
Футбол
Глава ВТБ допустил увеличение бюджета «Динамо» в следующем году
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в следующем году бюджет футбольного клуба «Динамо», владельцем которого является банк, может увеличиться.
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Следственный комитет по Воронежской области начал доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход.
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Экономика
Дитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ
Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.
Политика
МИД Украины рассказал о согласовании саммита «нормандской четверки»
Киев рассчитывает на то, что встреча в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе будет проведена так, чтобы Украина смогла развиваться.
Политика
На Украине завели два уголовных дела против Владимира Соловьева
Служба безопасности Украины завела два уголовных дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского журналиста Владимира Соловьева, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ СБУ.
Происшествия
В Дагестане люди пошли на штурм здания горгаза из-за холода в домах
Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.