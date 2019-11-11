Экономика

ТАССТАСССобянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей. Об этом сообщается в документе, размещенном во вторник на официальном сайте мэра.
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В Госдуме раскрыли планы о повышении прожиточного минимума пенсионера

URA.Ru11 ноября в 08:11

С.Собянин подписал закон об установлении прожиточного минимума для пенсионера на 2020 г

Агентство Москвавчера в 04:50

В Госдуме намерены увеличить прожиточный минимум пенсионера

Ридус11 ноября в 08:24

Госдума обсудит увеличение прожиточного минимума пенсионера на 232 рубля

REGNUM11 ноября в 09:11

Сергей Собянин утвердил размер прожиточного минимума для пенсионеров

Вечерняя Москвавчера в 07:54

Правительство увеличит прожиточный минимум пенсионера на 232 рубля

Вести.Финанс11 ноября в 08:11

В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

РИА Новости11 ноября в 07:45
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Происшествия

ФСБ пресекла деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России провели операцию по пресечению наркогруппировки, которой был организован один из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков.
REGNUM 02:13
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском 11 ноября в 02:01
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 02:39
Армия и оружие

Израиль ликвидировал командира «Исламского джихада»

Сегодня в результате израильского удара с воздуха по Сектору Газа убит полевой командир группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ате.
ANNA-News вчера в 04:01
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

На Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.
Lenta.ru 00:24
Здоровье

В России изменятся правила получения медсправок на водительские права

С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда вчера в 10:08
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира, который провез в салоне самолета кота, чей вес на 2 кг превышал допустимый.
Коммерсантъ вчера в 07:16
Армия и оружие

Российская армия получит искусственный интеллект

Представители Минобороны сообщили о планах внедрения системы поддержки принятия решений, с использованием современных технологий обработки данных Big Data.
ГЛАС.RU 02:40
Футбол

Каньенда рассказал о драке в раздевалке «Ростова» после игры с ЦСКА в 2006 году

Нападающий из Малави Исо Каньенда рассказал, что происходило в раздевалке «Ростова», за который он выступал, после игры с ЦСКА в октябре 2006 года.
Чемпионат вчера в 10:00
Общество

«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз

Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.
RT на русском 01:43
Здоровье

Источник гаффской болезни в Тобольском районе установлен

В Тобольском районе установлен источник гаффской болезни. По информации замгубернатора Натальи Шевчик, ситуация находится под контролем.
NashGorod.ru вчера в 10:40
Политика

Гуаидо признал сенатора Аньес законным временным президентом Боливии

Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя лидером страны в январе, признал временным президентом Боливии второго вице-спикера палаты сенаторов Жанин Аньес, которая после отставки Эво Моралеса объявила себя исполняющей обязанности главы государства.
РБК 02:32
Здоровье

В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России

Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня 11 ноября в 17:36
Происшествия

Из горящего дома на юго-западе Москвы спасли 14 человек

Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Из горящего дома были спасены 14 человек.
Вести Подмосковья вчера в 23:05
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Энергетика

МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24
Футбол

Сборная России отказалась от новой формы

"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru вчера в 16:38
Происшествия

Экс-полковник Захарченко получил статус склонного к побегу зэка

Вести.Ru 01:26
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Общество

Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин

Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.
РБК 00:06
Экономика

В России резко подешевела свинина

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 02:31
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково

REGNUM 00:00
Общество

Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Армия и оружие

У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку

Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Газета.Ru вчера в 07:34
Фигурное катание

ФФКР просит разрешить четверные прыжки в короткой программе

Metaratings вчера в 05:05
Общество

Грета Тунберг вернется из США в Европу на катамаране

Шведская активистка Грета Тунберг, отказавшаяся от авиаперелетов из-за вредных выбросов, отправится из США в Мадрид на 15-метровом катамаране, чтобы попасть на 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25).
ТАСС 01:13
Политика

МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Политика

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

Ведомости вчера в 04:58
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