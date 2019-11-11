Экономика
ТАСССобянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей. Об этом сообщается в документе, размещенном во вторник на официальном сайте мэра.
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С.Собянин подписал закон об установлении прожиточного минимума для пенсионера на 2020 г
Агентство Москвавчера в 04:50
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Проект создания противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER) для отражения новейших воздушных угроз утвержден Советом ЕС на уровне министров обороны.
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По словам Эйксона, дивидендная доходность российских компаний (отношение выплачиваемых дивидендов к стоимости бумаг) продолжает оставаться самой высокой в мире: в совокупности она приблизилась к историческому максимуму и достигла 6,7%, что более чем на 2,2 п.п. превышает доходность второго лидера по этому показателю — рынка акций Турции.
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