Экономика
ТАСССобянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей. Об этом сообщается в документе, размещенном во вторник на официальном сайте мэра.
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Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума столичным пенсионерам
Парламентская газета06:20
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