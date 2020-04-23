Во многих других крупных городах ситуация отличается. Сначала там вводят очень мягкие, демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицу. Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас в Москве оптимальный режим самоизоляции.

Власти Москвы надеются, что город пройдет эпидемию коронавируса без сценария, который предусматривает введение войск, как в ряде других стран. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Собянин понадеялся на сценарий без войск в Москве из-за коронавируса

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