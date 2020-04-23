Коронавирус
Lenta.ruСобянин понадеялся на сценарий без войск в Москве из-за коронавируса
Власти Москвы надеются, что город пройдет эпидемию коронавируса без сценария, который предусматривает введение войск, как в ряде других стран. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.
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Во многих других крупных городах ситуация отличается. Сначала там вводят очень мягкие, демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицу. Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас в Москве оптимальный режим самоизоляции.
— Сергей Собянин, мэр МосквыАгентство Москва 11:18
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