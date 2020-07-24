Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

Общество В Рособрнадзоре сообщили о результатах ЕГЭ по истории и физике Доля ребят, набравших более 80 баллов, тоже осталась на уровне прошлого года и составила 8,5%. На максимальные 100 баллов ЕГЭ по физике сдали 302 участника. 11

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 2

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 777

Футбол ЦСКА интересуется полузащитником «Ривер Плейт» Карраскалем Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге.

Происшествия В кафе азербайджанской кухни в Москве разбили витрины "Неизвестные разбили витрины в кафе азербайджанской кухни на Мосфильмовской улице и скрылись на трех автомобилях", - сказал собеседник агентства.

Происшествия Не сдали карты: страховщики нашли повод не платить по ОСАГО Согласно законодательству, страховщики не оформляют полисы ОСАГО для автомобилей старше трех лет без прохождения ТО.

Футбол Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.

Политика Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом с экс-президентом США Биллом Клинтоном. 20

Единоборства Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим. 1

Происшествия В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик. 5

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае. 193

Общество Глава Республики Дагестан Владимир Васильев поздравил сотрудников органов следствия Российской Федерации с профессиональным праздником Обращаясь к дагестанским представителям следственных органов РФ, Глава Дагестана отметил важность того, что они не только расследуют преступления, но и выявляют причины их совершения, что служит профилактике преступности.

Экономика Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. 28

Общество Индекс потребительской уверенности россиян упал до минус 30% Во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал с минус 19% до минус 30%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты расчётов Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики. 353

Шоу-бизнес Екатерина Гордон вступилась за скандального отца Сергия Журналистка и юрист Екатерина Гордон заступилась за основателя Среднеуральского женского монастыря, лишенного сана, схимонаха отца Сергия (Романова). 3