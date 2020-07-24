Коронавирус
РБКСобянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
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Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
RT на русском 04:08
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Политика
Кадыров ввёл в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
ToDay News Ufa 03:22
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Политика
Трамп признал скупку 90% мировых запасов препарата от коронавируса
«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил Трамп.
Известия 18:19
Политика
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником.
Известия 18:04
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Авто
Ford создал электрокар Mach-E с семью моторами мощностью 1400 л.с
Спортивный электрокар создавали на базе классического кроссовера Ford Mustang Mach-E GT.Чтобы создать гоночную версию Ford Mustang Mach-E 1400 у стандартного кроссовера Mach-E GT сняли два электромотора и заменили их на семь электрических двигателей, три из которых разместили на передней оси и четыре на задней.
110km.ru вчера в 07:48
Происшествия
В Царском селе ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века
РИА Новости вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
По итогу при малых количествах еды Насте удалось добиться дефицита калорий, что помогло ей постепенно избавляться от подкожных отложений.
CT news 15:59
Киберспорт
В шутере «Anthem 2.0» бои между игроками будут не особо важны
На вопросы аудитории о PvP Дейли ответил расплывчато, однако подтвердил, что сражения между игроками не являются приоритетом в разработке.
Ридус 16:58
Армия и оружие
Военные России начали тестирование робототехники на Черном море
Тестирование системы подводного мониторинга проводят российские военные в акватории Черного моря, сообщает 24 июля пресс-центр Министерства обороны РФ.
ИА Красная Весна 09:19
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru 17:32
Финансы
Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года
Макроэкономическая стабильность России позволяет стране и после пандемии чувствовать себя очень комфортно и стабильно.
Вести ФМ вчера в 08:15
Наука
Физики впервые измерили время туннелирования атома
N+1 22 июля в 11:00
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Футбол
Президент «Брешии» — о Балотелли: «Я преследовал звезды в небе и оторвал взгляд от команды»
Президент «Брешии» Массимо Челлино признал, что совершил ошибку, пригласив в команду Марио Балотелли.
Матч ТВ 19:05
Политика
Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления полетов
Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию (только в Лондон), Турцию (с 1 августа - в Анкару и Стамбул, с 10-го - в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию.
ТАСС 16:31
Здоровье
В России не ждут вспышку коронавируса осенью
Россиянам не стоит опасаться второй волны коронавируса этой осенью.
URA.Ru вчера в 05:56
Культура
«Фили. Историю одного лейбла» покажут на Beat Film Festival
ИА InterMedia 05:32
Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь".
Газета.Ru 16:15
Космос
Создан фильм про Марс только с реальными пейзажами: 4К UHD видео
Используя фотомозаики сверхвысокого разрешения, снятые различными марсоходами NASA на протяжении многих лет, компания создала 4K UHD «тур» по марсианскому ландшафту.
Популярная механика 22 июля в 07:54
Единоборства
Петр Ян назвал «шкурой» Андрея Орловского
FightTime.ru 17:04
Политика
СМИ сообщили о попытке выломать дверь консульства КНР в Хьюстоне
Несколько человек были замечены возле китайского консульства в американском Хьюстоне при попытке выломать заднюю дверь здания.
Газета.Ru 18:58
Путешествия
С начала туристического сезона в Крым приехал 1 млн туристов
По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, с начала месяца и по 24 июля республика приняла первый миллион путешественников.
Evo-rus.com 08:23