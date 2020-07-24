Коронавирус

РБКРБКСобянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
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Собянин пообещал москвичам бесплатную вакцинацию от коронавируса

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Вакцинация от COVID-19 в Москве будет бесплатной: Сергей Собянин дал экслюзивное интервью «России 1»

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Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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