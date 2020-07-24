Коронавирус
РБКСобянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
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Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
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Lenta.ru 06:51
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Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Иваницкий
Руза, Московская область, 24 июля 2020, 12:39 — REGNUM В Московской области пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
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Inc-news.ru вчера в 15:04
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В теле скончавшихся от коронавируса обнаружили изменения
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