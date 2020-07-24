Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

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