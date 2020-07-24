Коронавирус

РБКРБКСобянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Читать в источнике
Комментировать422

Подробнее о событии

Собянин: Вакцинация от коронавируса в Москве будет бесплатной

Агентство Москва14:30

Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса в Москве будет бесплатной

ТАСС14:46

Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

РБК14:39

Собянин пообещал москвичам бесплатную вакцинацию от коронавируса

РИА Новости16:02

Собянин: вакцинация от коронавируса будет бесплатной

RT на русском14:30

Вакцинация от COVID-19 в Москве будет бесплатной: Сергей Собянин дал экслюзивное интервью «России 1»

Вести.Ru15:23

Вакцинация от коронавируса будет бесплатной – Собянин

Москва 2414:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Единоборства

Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире ACA 107

RT на русском 15:14
2
Шоу-бизнес

Дочь Марины Александровой красотой пошла в маму

Марина Александрова рассказала о забавном случае с дочерью Екатериной.
Комсомольская правда 13:00
3
Происшествия

В Москве начали проверку из-за избиения водителя скорой помощи

В Москве организована служебная проверка по факту избиения охранником водителя скорой помощи в больнице имени Филатова.
RT на русском 15:56
4
Религия

Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман

Lenta.ru 14:40
597
Политика

США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
RT на русском 15:27
Общество

Росавиация рассказала о возобновлении рейсов с тремя странами

В Росавиации рассказали о возобновлении с 1 августа регулярных и чартерных рейсов в Великобританию, Турцию и Танзанию.
RT на русском 15:42
Армия и оружие

Иран подал жалобу из-за перехвата самолета американским истребителем

Тегеран подал жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) из-за того, что американский истребитель 23 июля перехватил иранский пассажирский лайнер, уведомила организация.
Газета.Ru 04:45
401
Наука

Новый протокол управления сновидениями увеличивает креативность

Американские специалисты разработали протокол «прицельной инкубации снов», который позволяет не только фиксировать данные сна, но и задавать ему определенную тематику.
МедиаПоток 00:58
22
Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
Эхо Москвы 11:28
107
Происшествия

На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении

В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости 12:53
83
Общество

Посольство России опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию

Посольство Российской Федерации в Анкаре опубликовало в Facebook список рекомендаций для въезжающих в Турцию российских туристов.
Городовой 14:21
1
Путешествия

Больше всего россияне ждут полетов в Турцию, Белоруссию и Египет

На втором месте списка с результатом в 14% оказалась Беларусь. Третью позицию поделили Египет и Греция, набрав по 7% голосов респондентов.
Цензуры.Нет 11:57
8
Автоспорт

Кевин Магнуссен – либо Haas, либо Alfa Romeo?

F1news.ru 14:57
Здоровье

Медики назвали факторы, предупреждающие о риске развития рака желудка

Первыми признаками рака желудка являются ухудшение концентрации внимания, сонливость или бессонница, метеоризм, потеря аппетита, тошнота, отрыжка и изжога.
Live24 11:27
6
Политика

Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
153
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
260
Происшествия

В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Иваницкий

Руза, Московская область, 24 июля 2020, 12:39 — REGNUM В Московской области пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
REGNUM 05:39
60
Игры

Xbox Game Studios анонсировала Fable

Inc-news.ru вчера в 15:04
Здоровье

В теле скончавшихся от коронавируса обнаружили изменения

Ученые обнаружили изменения, которые нашли в телах скончавшихся от коронавируса пациентов.
Рамблер вчера в 07:17
118
Происшествия

Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов

Грузовой самолет кенийской авиакомпании Bluebird Airways потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов, передает РИА Новости.
Российская газета 13:19
7
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
654
Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
1,8K
Футбол

Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста 12:02
12
Космос

АО «Русские краски» окрасили ракетоноситель

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" Московской области состоялось знаковое событие — открытие памятника-монумента ракета-носителя "Космос-3М".
ADVIS.ru вчера в 01:51
Здоровье

Группы риска россиян начнут прививать от коронавируса в августе

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, заявил, что для групп риска вакцинация от коронавируса начнется уже в августе.
РИА ОмскПресс 15:35
747
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала фигуру в «солнечном» купальнике

Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру в «солнечном» купальнике.
Территория новостей 06:30
Религия

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
392
Гаджеты

Asus выпустила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3

Тайваньская транснациональная компания Asus, специализирующаяся на компьютерной электронике, представила игровой смартфон под названием ROG Phone 3, который обладает действительно шикарными характеристиками, прежде всего для геймеров.
News-24.ru 07:00
20
Политика

Саркози рассказал о забавном случае на первой встрече с Путиным

Первая встреча президента России Владимира Путина с французским лидером Николя Саркози в далеком 2007 году едва не омрачилась дипломатическим конфузом.
Российская газета 15:43
29
Шоу-бизнес

Тимати улетел отдыхать с дочкой Алисой отдельно от Решетовой

Тимати улетел отдыхать с дочкой Алисой отдельно от Решетовой Пользователи удивились, узнав, что Тимати и Решетова отдыхают раздельно.
Экспресс газета 01:11
49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное