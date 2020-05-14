Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин пообещал до 200 тыс. ИФА-тестов на COVID-19 в Москве в сутки

Власти Москвы планируют довести число тестирований на коронавирус с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) до 100 тыс. в сутки, в перспективе — до 200 тыс. в сутки. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с членами клинического комитета города по COVID-19 в четверг, 14 мая.
Читать в источнике
Комментировать4
Сергей Собянин
Сегодня перед нами следующая задача: выйти на следующий уровень качества и количества тестирований за счет ИФА систем. В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тыс. диагнозов в сутки. В последующем у нас появится возможность нарастить ее до 200 тыс. в сутки.
— Сергей Собянин, мэр МосквыRambler News Service 09:29
с чего всё началось

Число ИФА-тестов на коронавирус в Москве доведут до 100 тыс. в сутки

"Москва и без того является лидером среди мировых городов по тестированию. Массовое внедрение ИФА-диагностик выведет Москву в безусловные лидеры в этом вопросе", - заявил Собянин. По его словам, в предыдущие две недели в столице проводился эксперимент по ИФА-тестированию, налаживалось оборудование.
ТАСС07:43

Подробнее о событии

В Москве начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

РИА Новости08:54

Собянин: Москва на этой неделе запускает массовое тестирование ИФА-методом на антитела к COVID-19

Агентство Москва08:23

Сергей Собянин объявил о переходе Москвы на следующий уровень тестирования на COVID-19

Вечерняя Москва08:02

Собянин сообщил о планах массового тестирования москвичей на коронавирус

РБК07:56

Собянин объявил о переходе Москвы на следующий уровень тестирования на COVID-19

Интерфакс07:45

Москва на этой неделе запускает массовое тестирование ИФА-методом – Собянин

Москва 2408:26

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Коммерсантъ08:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Здоровье

Bloomberg интересует, почему коронавирус «не убил больше русских»

Bloomberg разместило статью под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в которой опубликованы рассуждения о причинах низкой смертности от COVID-19 в РФ.
Аргументы недели 14:54
9
Общество

Собянин назвал срок действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, сообщил, что нужно еще неделю-другую пожить в существующем режиме, посмотреть, как аукнутся майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек.
РИА Новости 14:45
369
Армия и оружие

Историк рассказал о последней битве Второй мировой войны в Европе

Российский историк рассказал о последней битве Второй мировой войны в Европе.
Piter.tv 04:00
1
Футбол

Экс-глава «Локомотива»: Кикнадзе хочет найти себе «карманного» тренера

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался по поводу возможной отставки Юрия Семина с поста главного тренера "железнодорожников".
Газета.Ru вчера в 22:39
Политика

Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
ТАСС 17:35
Космос

Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино

Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров.
РИА Новости вчера в 11:03
5
Общество

Преподаватель МГУ сознался в отношениях со студентками и уволился

После публикации письма профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признался в отношении со студентками, однако подчеркнул, что считал их добровольными.
Lenta.ru 18:33
136
Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
6
Гаджеты

Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

NewInform вчера в 04:19
89
Происшествия

Ураган сорвал крыши с нескольких зданий в Чите

В Чите ураган повредил несколько зданий, сорвав с них крыши, сообщает "Чита.ру".
Газета.Ru вчера в 08:12
91
Экономика

Маски в московском метрополитене продаются на 10% ниже среднерыночных цен

Сегодня в аптеках и розничных магазинах цены на маски колеблются в диапазоне от 30 до 53 рублей, средняя цена на маску в России, согласно отчету Минпромторга, составляет 34 рубля.
ТАСС 17:27
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
1,2K
Экономика

Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов

В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).
РБК 17:00
Политика

Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции

"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
ТАСС 16:46
1
Политика

Путин призвал обеспечить оформление прав РФ на вакцину от коронавируса

Глава государства Владимир Путин призвал заблаговременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавируса.
ФедералПресс 08:49
306
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
23
Происшествия

СКР начал проверку на заводе, где сделали сгоревшие затем аппараты ИВЛ

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ.
Life.ru 13:29
18
Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
591
Экономика

Фондовые индексы США изменяются разнонаправленно в начале торгов

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после подъема на 1,5% в марте, свидетельствуют данные министерства труда страны.
Финмаркет 12 мая в 10:22
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru вчера в 01:16
40
Политика

МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России

МИД направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием выступить с опровержением данных о занижении смертности от коронавируса в России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Вести ФМ 01:55
1,2K
Армия и оружие

В США объяснили видео Пентагона о контактах с НЛО

РЕН ТВ 11:26
6
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,5K
Общество

Игорь Руденя расскажет о снятии ограничительных мер в Тверской области

14 мая в 21:00 в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Игорь Руденя расскажет о постепенном выходе региона из режима ограничений и ответит на актуальные вопросы, связанные с коронавирусом в Тверской области.
КП - Тверь вчера в 07:07
10
Здоровье

Опасные хронические заболевания при COVID-19 названы

Проценко отметил, что COVID-19 несет серьезную угрозу для больных сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью.
Live24 12:58
15
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
408
Экономика

ЦСР: до трети всех российских компаний подходят к грани банкротства

Москва, 15 мая 2020, 00:03 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства.
REGNUM 17:03
277
Общество

Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
34
Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости вчера в 10:41
40
Общество

Названы последствия отказа от карантина Швеции

Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:16
94
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное