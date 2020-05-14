Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин пообещал до 200 тыс. ИФА-тестов на COVID-19 в Москве в сутки

Власти Москвы планируют довести число тестирований на коронавирус с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) до 100 тыс. в сутки, в перспективе — до 200 тыс. в сутки. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с членами клинического комитета города по COVID-19 в четверг, 14 мая.
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Сергей Собянин
Сегодня перед нами стоит следующая задача — выйти на следующий уровень качества и количества тестирований за счет ИФА-систем. В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тыс. исследований в сутки.
— Сергей Собянин, мэр МосквыЕвразия Daily 08:04

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