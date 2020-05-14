Коронавирус
ИзвестияСобянин пообещал до 200 тыс. ИФА-тестов на COVID-19 в Москве в сутки
Власти Москвы планируют довести число тестирований на коронавирус с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) до 100 тыс. в сутки, в перспективе — до 200 тыс. в сутки. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с членами клинического комитета города по COVID-19 в четверг, 14 мая.
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Сегодня перед нами следующая задача: выйти на следующий уровень качества и количества тестирований за счет ИФА систем. В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тыс. диагнозов в сутки. В последующем у нас появится возможность нарастить ее до 200 тыс. в сутки.
— Сергей Собянин, мэр МосквыRambler News Service 09:29
с чего всё началось
В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тыс. исследований в сутки", - сказал Собянин на встрече с членами клинического комитета Москвы по новой коронавирусной инфекции.ТАСС07:43
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