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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Власти Москвы не планируют штрафовать пожилых людей за выход из дома

Как написал на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин, выходить из дома со следующей недели для пожилых не является нарушением. Мэр напомнил, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим.В источнике
С чего всё началось
Вводимые меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве связаны с необходимостью замедлить распространение вируса, объяснил
 столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.
Lenta.ru08:09
Подробнее о событии
РБК

Собянин пообещал не штрафовать пожилых за выход из дома

РБК08:06
Москва 24

Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом

Москва 2408:30
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:11
Коммерсантъ

Собянин: пожилых людей не будут штрафовать за выход на улицу

Коммерсантъ08:34
Интерфакс

Пожилых москвичей не будут штрафовать за выход из дома

Интерфакс08:04
Российская газета

Собянин ответил на вопросы горожан по ситуации с коронавирусом

Российская газета08:38
РИАМО

Собянин: Соцкарты пожилых москвичей блокировать не планируется

РИАМО08:07

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
Интерфакс15:24
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В Москве открылась выставка «Я, Энди Уорхол»

По информации организаторов, общая площадь экспозиции составляет около 2,5 тыс. кв. м. В одном из залов выставки расположен кинозал, где все желающие смогут увидеть видеоработы Уорхола и документальные фильмы о художнике.
ТАССвчера в 12:28
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Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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Решетова «извинилась» перед Тимати после расставания

Напомним, что Анастасия Решетова и Тимати (Тимур Юнусов) расстались, но продолжают общаться и проводить время вместе: у пары растет маленький сын Ратмир, а сама девушка неоднократно напоминала, что рэпер всегда был для нее не только возлюбленным, но и хорошим другом.
VSE42.RU00:18

Суд в Белоруссии оштрафовал адвоката Колесниковой

Суд Октябрьского района Минска признал адвоката члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмилу Казак виновной в неповиновение требованиям сотрудников милиции и оштрафовал ее.
Взгляд.ру13:52
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В ВОЗ рекомендовали не злоупотреблять витаминами в период пандемии

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья» в пятницу рекомендовала не злоупотреблять витаминами в период активного распространения инфекций.
Парламентская газета15:19
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В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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Мать рэпера Картрайта не пустили в Россию из-за коронавируса

Мать и сестра украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), тело которого в июле нашли в его квартире в Петербурге, не могут въехать в Россию из Украины из-за действующих ограничений в период коронавируса, сообщил РИА Новости адвокат семьи Антон Кобит.
РИА Новости13:47