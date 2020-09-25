Как написал на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин, выходить из дома со следующей недели для пожилых не является нарушением. Мэр напомнил, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим.

С чего всё началось Вводимые меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве связаны с необходимостью замедлить распространение вируса, объяснил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге. Lenta.ru 08:09