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РБК
РБК

Собянин пообещал не штрафовать пожилых за выход из дома

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал свое заявление, в котором рекомендовал пожилым людям оставаться дома. В сообщении на своем сайте столичный градоначальник заявил, что прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются.В источнике
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Интерфакс

Пожилых москвичей не будут штрафовать за выход из дома

Интерфаксвчера в 08:04
Москва 24

Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом

Москва 24вчера в 08:30
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 08:11
РБК

Собянин пообещал не штрафовать пожилых за выход из дома

РБКвчера в 08:06
Коммерсантъ

Собянин: пожилых людей не будут штрафовать за выход на улицу

Коммерсантъвчера в 08:34
Российская газета

Собянин ответил на вопросы горожан по ситуации с коронавирусом

Российская газетавчера в 08:38
РИАМО

Собянин: Соцкарты пожилых москвичей блокировать не планируется

РИАМОвчера в 08:07

У разбившегося под Харьковом самолета отказал двигатель

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер сообщил журналистам, что пилот Ан-26, разбившегося в пятницу вечером под Чугуевым в Харьковской области успел передать информацию об отказе левого двигателя.
У разбившегося под Харьковом самолета отказал двигатель
НТВ17:11

Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08

В Грузии обвинили Азербайджан в оккупации

«Работа никакой демаркационной комиссии не будет возобновлена и продолжена, пока вооруженные силы Азербайджана не покинут захваченную, оккупированную, незаконно удерживаемую территорию Грузии Давид-Гареджи», — заявил Нателашвили.
ИА Красная Веснавчера в 10:22
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 14:08
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