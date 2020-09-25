Собянин пообещал не штрафовать пожилых за выход из дома
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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал свое заявление, в котором рекомендовал пожилым людям оставаться дома. В сообщении на своем сайте столичный градоначальник заявил, что прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются.В источнике
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Сергей Собянин ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:11