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РБК
РБК

Собянин пообещал не штрафовать пожилых за выход из дома

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал свое заявление, в котором рекомендовал пожилым людям оставаться дома. В сообщении на своем сайте столичный градоначальник заявил, что прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются.В источнике
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Коммерсантъ

Собянин: пожилых людей не будут штрафовать за выход на улицу

Коммерсантъ08:34
Москва 24

Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом

Москва 2408:30
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:11
РБК

Собянин пообещал не штрафовать пожилых за выход из дома

РБК08:06
Интерфакс

Пожилых москвичей не будут штрафовать за выход из дома

Интерфакс08:04
Российская газета

Собянин ответил на вопросы горожан по ситуации с коронавирусом

Российская газета08:38
РИАМО

Собянин: Соцкарты пожилых москвичей блокировать не планируется

РИАМО08:07

Полиция пресекла сходку криминальных авторитетов в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска совместно со спецназовцами "Гром" пресекли сходку криминальных авторитетов в подмосковных Мытищах, на которой решались вопросы раздела зон влияния на коммерческие организации.
Газета.Ru12:13
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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Генри Кавилл отказался сниматься в «Лиге справедливости Зака Снайдера»

Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл отказался участвовать в дополнительных съемках для так называемой "Версии Снайдера" провалившейся в прокате экранизации комиксов "Лига справедливости".
KinoNews.ru04:03
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МИД России не исключил версию постановки в ситуации вокруг Навального

Действия Германии в ситуации вокруг Алексея Навального были настолько отлаженными, что стали вызывать вопросы на предмет того, не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия приходится иметь дело.
RT на русском12:43
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В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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Путин предложил США сотрудничество в сфере кибербезопасности

Москва, 25 сентября 2020, 17:11 — REGNUM Комплекс мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности предложил Белому дому президент России Владимир Путин.
REGNUM10:11
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