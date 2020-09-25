Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал свое заявление, в котором рекомендовал пожилым людям оставаться дома. В сообщении на своем сайте столичный градоначальник заявил, что прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются.