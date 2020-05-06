Сразу после совещания руководитель рабочей группы по борьбе с коронавирусом, мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью Первому каналу.

с чего всё началось

В Москве кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».

Собянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»

Здоровье Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса. 64

Культура Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет. 28

Происшествия Жертвами ДТП в Самарской области стали шесть человек В полиции уточнили, что в одном из автомобилей находились пять человек, в том числе один ребенок, они скончались на месте.

Космос Падение Тунгусского метеорита опровергли ученые Российские астрономы пришли к выводу, что Тунгусский метеорит не падал в 1908 году в Сибири. 55

Общество ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19. 835

Фигурное катание Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко. 4

Политика Путин указал на необходимость «аккуратного» снятия ограничений Путин 28 апреля поручил правительству, Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая. 1,5K

Общество Глава Минобрнауки находится на самоизоляции Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и значительная часть сотрудников министерства работают в удаленном режиме на самоизоляции, сообщили RNS в пресс-службе Минобрнауки. 5

Политика Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.

Политика Проведение 10 мая выборов президента Польши оказалось невозможным Польша оказалась в правовом тупике. На 10 мая назначены выборы президента страны, но провести их оказалось невозможным.

Происшествия В Екатеринбурге бывший депутат гордумы угодил под суд Екатеринбург, 6 мая 2020, 15:36 — REGNUM В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении учредителя «Уралэнергостройкомплекса» и бывшего депутата гордумы Игоря Плаксина. 9

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 427

Технологии NASA показало масштабы таяния ледников в Антарктиде Видео создавалось на данных спутника ICESat-2, который в течение нескольких лет с помощью лазера измерял высоту льда в западной части Антарктиды. 73