Коронавирус

РБКРБКСобянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»

В Москве кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».
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с чего всё началось

В Москве после праздников возвращаются к работе строительные и промышленные предприятия

Сразу после совещания руководитель рабочей группы по борьбе с коронавирусом, мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью Первому каналу.
Первый канал11:34

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Собянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»

РБК12:04

Собянин: кафе и рестораны откроют в последнюю очередь

РИА Новости11:42

Сергей Собянин: Кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь

Агентство Москва11:17

Собянин заявил, что кафе и рестораны в Москве откроют в последнюю очередь

ТАСС11:32

Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь

Российская газета11:30

Кафе и рестораны в Москве откроются в последнюю очередь

Lenta.ru11:22

Кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь – Собянин

Москва 2411:36
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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