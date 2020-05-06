Коронавирус
РБКСобянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»
В Москве кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».
Читать в источнике
Оценить471
с чего всё началось
Сразу после совещания руководитель рабочей группы по борьбе с коронавирусом, мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью Первому каналу.Первый канал11:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Общество
Вышел сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog выпустила сюжетный трейлер второй части игры The Last of Us.
Афиша Daily 11:02
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru 14:55
Общество
Собянин: Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен
Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен.
Эхо Москвы 09:28
Происшествия
Жертвами ДТП в Самарской области стали шесть человек
В полиции уточнили, что в одном из автомобилей находились пять человек, в том числе один ребенок, они скончались на месте.
Известия 17:14
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Космос
Падение Тунгусского метеорита опровергли ученые
Российские астрономы пришли к выводу, что Тунгусский метеорит не падал в 1908 году в Сибири.
Цензуры.Нет 08:32
Общество
ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
Общество
Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
Вечерняя Москва 08:31
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Спорт
У киберпанк-боевика Ghostrunner появилась временная демоверсия
Игромания.ру 10:31
Авто
Названа стоимость электрического УАЗ «Хантер»
Новые автомобили 04 мая в 07:32
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Политика
Путин указал на необходимость «аккуратного» снятия ограничений
Путин 28 апреля поручил правительству, Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:40
Общество
Глава Минобрнауки находится на самоизоляции
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и значительная часть сотрудников министерства работают в удаленном режиме на самоизоляции, сообщили RNS в пресс-службе Минобрнауки.
Rambler News Service 13:38
Общество
В Подмосковье возобновят строительство
Lenta.ru 15:09
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь показала сюрприз мужа на десятую годовщину свадьбы
Участница «Дома 2» Дарья Пынзарь похвасталась подарком от мужа на оловянную свадьбу.
iReactor 04:56
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Политика
Проведение 10 мая выборов президента Польши оказалось невозможным
Польша оказалась в правовом тупике. На 10 мая назначены выборы президента страны, но провести их оказалось невозможным.
Российская газета вчера в 17:30
Происшествия
В Екатеринбурге бывший депутат гордумы угодил под суд
Екатеринбург, 6 мая 2020, 15:36 — REGNUM В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении учредителя «Уралэнергостройкомплекса» и бывшего депутата гордумы Игоря Плаксина.
REGNUM 08:36
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Технологии
NASA показало масштабы таяния ледников в Антарктиде
Видео создавалось на данных спутника ICESat-2, который в течение нескольких лет с помощью лазера измерял высоту льда в западной части Антарктиды.
Известия 03 мая в 23:34
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
Футбол
AS представила сборную худших игроков в истории «Реала»
Издание AS отобрало 11 худших игроков, которые выступали в мадридском "Реале".
Sport.ru 08:57
Игры
Microsoft расскажет о новых играх для Xbox Series X
RuNews24.ru вчера в 23:38