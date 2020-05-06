Коронавирус
РБКСобянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»
В Москве кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».
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с чего всё началось
Сразу после совещания руководитель рабочей группы по борьбе с коронавирусом, мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью Первому каналу.Первый канал11:34
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Радио Sputnik 08:39
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Политика
Путин допустил ужесточение ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин допускает, что в каких-то регионах страны введенные для сдерживания распространения коронавируса меры потребуется ужесточить.
Свободная Пресса 09:32
Общество
В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия
В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
RT на русском 09:50
Шоу-бизнес
Виктория Боня заявила, что ее не селили в дом для прислуги в Каннах
Примечательно, что несколько дней назад в СМИ действительно появилась информация о том, что Виктория Боня прилетела к своему бывшему возлюбленному и отцу ее дочери Александру Смерфиту в Канны, однако тот поселил ее в домике, где проживает прислуга.
Bimru.ru 12:55
Общество
Курян начнут штрафовать за отсутствие масок
В Роспотребнадзоре разъяснили, что в качестве средства защиты органов дыхания, помимо медицинских масок респираторов, могут использоваться тканевые маски и повязки, изготовленные самостоятельно.
Kursk.com 12:07
Здоровье
Глава Минздрава РФ: Мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус
На совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию.
Якутия Daily 09:03
Экономика
Появились детали плана по восстановлению экономики России
Появились детали плана по восстановлению экономики России от последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 14:40
Происшествия
СК подтвердил гибель миллиардера Дмитрия Босова
Красногорск, 6 мая 2020, 19:41 — REGNUM Следственный комитет подтвердил информацию о гибели российского миллиардера Дмитрия Босова.
REGNUM 12:41
Здоровье
В Самарской области снижается заболеваемость коронавирусом
Вопреки прогнозам в Самарской области не произошло взрывного роста эпидемии — в последней декаде апреля темпы начали замедляться.
Pro Город Самара 11:04
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Игры
Rebellion бесплатно раздаёт Steam-версию Evil Genius
В Evil Genius игрокам предстоит обустроить злодейское логово, привлечь наёмников, натренировать миньонов и взяться за миссии по завоеванию всего мира.
Игромания.ру 10:29
Общество
В Москве число жертв с коронавирусом превысило 900 человек
В Москве за минувшие сутки из-за коронавируса COVID-19 скончались 39 пациентов.
РБК 14:41
Политика
Задержанный в Венесуэле американец заявил о планах захватить аэропорт
Один из задержанных в Венесуэле граждан США Люк Денман заявил во время допроса, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса.
РБК 14:22
Политика
Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил американские планы по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.
РИА Новости 13:57
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
Армия и оружие
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт
Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv 01:02
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
Общество
Опубликовано фото девушки с самыми большими губами в мире
22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова накачала самые большие губы в мире, чтобы стать похожей на куклу Барби, сообщает Mirror.
Московский Комсомолец 09:10
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Политика
Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»
Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
Экономика
В России на фоне пандемии снизились цены на аренду квартир
В России на фоне пандемии снизились цены на аренду. Наиболее явно тренд прослеживается в крупных городах.
Газета.Ru 13:48
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Общество
Изобретена первая в мире убивающая коронавирус вакцина
Итальянские ученые изобрели первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус. На их заявление обратил внимание Daily Mail.
Lenta.ru 14:19
Экономика
Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса
Минэкономразвития России получит два миллиарда рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах.
Lenta.ru 07:47
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
Общество
Объявили даты окончания учебного года в Воронежской области
В 1-8 классах рекомендуется завершить учебный год до 15 мая, в 10 классах до 29 мая.
Kursk.com 14:20