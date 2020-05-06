Коронавирус

РБКРБКСобянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»

В Москве кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».
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с чего всё началось

В Москве после праздников возвращаются к работе строительные и промышленные предприятия

Сразу после совещания руководитель рабочей группы по борьбе с коронавирусом, мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью Первому каналу.
Первый канал11:34

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Собянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»

РБК12:04

Собянин: кафе и рестораны откроют в последнюю очередь

РИА Новости11:42

Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь

Российская газета11:30

Собянин заявил, что кафе и рестораны в Москве откроют в последнюю очередь

ТАСС11:32

Кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь – Собянин

Москва 2411:36

Кафе и рестораны в Москве откроются в последнюю очередь

Lenta.ru11:22

Сергей Собянин: Кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь

Агентство Москва11:17
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Радио Sputnik 08:39
2
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
305
Политика

Путин допустил ужесточение ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин допускает, что в каких-то регионах страны введенные для сдерживания распространения коронавируса меры потребуется ужесточить.
Свободная Пресса 09:32
8
Общество

В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия

В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
RT на русском 09:50
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Шоу-бизнес

Виктория Боня заявила, что ее не селили в дом для прислуги в Каннах

Примечательно, что несколько дней назад в СМИ действительно появилась информация о том, что Виктория Боня прилетела к своему бывшему возлюбленному и отцу ее дочери Александру Смерфиту в Канны, однако тот поселил ее в домике, где проживает прислуга.
Bimru.ru 12:55
Общество

Курян начнут штрафовать за отсутствие масок

В Роспотребнадзоре разъяснили, что в качестве средства защиты органов дыхания, помимо медицинских масок респираторов, могут использоваться тканевые маски и повязки, изготовленные самостоятельно.
Kursk.com 12:07
36
Здоровье

Глава Минздрава РФ: Мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

На совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию.
Якутия Daily 09:03
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Экономика

Появились детали плана по восстановлению экономики России

Появились детали плана по восстановлению экономики России от последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 14:40
Происшествия

СК подтвердил гибель миллиардера Дмитрия Босова

Красногорск, 6 мая 2020, 19:41 — REGNUM Следственный комитет подтвердил информацию о гибели российского миллиардера Дмитрия Босова.
REGNUM 12:41
7
Здоровье

В Самарской области снижается заболеваемость коронавирусом

Вопреки прогнозам в Самарской области не произошло взрывного роста эпидемии — в последней декаде апреля темпы начали замедляться.
Pro Город Самара 11:04
3
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Игры

Rebellion бесплатно раздаёт Steam-версию Evil Genius

В Evil Genius игрокам предстоит обустроить злодейское логово, привлечь наёмников, натренировать миньонов и взяться за миссии по завоеванию всего мира.
Игромания.ру 10:29
Общество

В Москве число жертв с коронавирусом превысило 900 человек

В Москве за минувшие сутки из-за коронавируса COVID-19 скончались 39 пациентов.
РБК 14:41
Политика

Задержанный в Венесуэле американец заявил о планах захватить аэропорт

Один из задержанных в Венесуэле граждан США Люк Денман заявил во время допроса, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса.
РБК 14:22
5
Политика

Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил американские планы по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.
РИА Новости 13:57
5
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась со своим женихом

Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
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Армия и оружие

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт

Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv 01:02
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Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
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Общество

Опубликовано фото девушки с самыми большими губами в мире

22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова накачала самые большие губы в мире, чтобы стать похожей на куклу Барби, сообщает Mirror.
Московский Комсомолец 09:10
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
5,7K
Политика

Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»

Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
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Экономика

В России на фоне пандемии снизились цены на аренду квартир

В России на фоне пандемии снизились цены на аренду. Наиболее явно тренд прослеживается в крупных городах.
Газета.Ru 13:48
2
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
986
Общество

Изобретена первая в мире убивающая коронавирус вакцина

Итальянские ученые изобрели первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус. На их заявление обратил внимание Daily Mail.
Lenta.ru 14:19
Экономика

Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса

Минэкономразвития России получит два миллиарда рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах.
Lenta.ru 07:47
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
39
Общество

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
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Общество

Объявили даты окончания учебного года в Воронежской области

В 1-8 классах рекомендуется завершить учебный год до 15 мая, в 10 классах до 29 мая.
Kursk.com 14:20
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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