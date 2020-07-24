Коронавирус
ТВ ЦентрСобянин пообещал прививать москвичей от коронавируса бесплатно
Возвращающимся из-за граница придется сдавать анализы на COVID-19, отметил мэр. С 16 июля москвичи могут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 поликлиниках города.
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Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru вчера в 17:28
Политика
В Крыму спущен на воду новейший малый ракетный корабль «Циклон»
В преддверии Дня Военно-морского флота (ВМФ) на судостроительном заводе «Залив» в Крыму сегодня, 24 июля, спущен на воду малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Циклон», построенный в интересах Черноморского флота.
Евразия Daily 07:47
Единоборства
Исмаилов прокомментировал свою победу над Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов назвал свою победу над соотечественником Александром Емельяненко особенной.
Известия 18:50
Религия
Эрдоган лично принял участие в первом за 86 лет намазе в Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве) в соборе Святой Софии в Стамбуле, где начался первый после 1934 года пятничный намаз.
Газета.Ru 06:40
Происшествия
Ребенок опрокинул скульптуру XVIII века в Царском Селе
Культуромания 02:41
Наука
Разработали тест, который выявляет рак за четыре года до проявления
Группа ученых смогла создать технологию, которая позволяет выявить пять форм онкологии за четыре года до возникновения первых симптомов заболевания по анализу крови.
МедиаПоток 22 июля в 09:47
Общество
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста 12:02
Футбол
Ростислав Мурзагулов объяснил, кто владеет ФК «Уфа»
После ухода Шамиля Газизова на пост генерального директора московского «Спартака», в СМИ прошла информация, что свои акции экс-гендиректор «Уфы» передал брату.
Башинформ 04:14
Наука
На островах Тонга найдены останки полуметрового голубя
Голубь гигант жил на Земле около 2850–2700 лет назад, но после они вымерли и сейчас ученые при раскопках обнаружили останки птицы.
Газета DAILY 14:28
Происшествия
В Хабаровске эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании
В аэропорту Хабаровска провели эвакуацию после сообщения о минировании терминала внутренних авиалиний.
РБК 23:16
Экономика
Средний онлайн-чек россиян вдвое обогнал траты в офлайне
В России средний чек при онлайн-покупках в первом квартале этого года оказался почти вдвое больше чека при покупках офлайн, следует из исследования банка «Русский Стандарт».
Коммерсантъ 23:30
Гаджеты
Huawei, OPPO и Xiaomi выпустят смартфоны с процессором Dimensity 720
Компания MediaTek сообщила, какие производители раньше всех выпустят смартфоны на базе нового процессора Dimensity 720.
Деловое.ТВ 09:51
Политика
Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться
Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
Интерфакс 22:54
Футбол
ЦСКА не собирается продлевать контракт с Набабкиным
Срок действующего соглашения клуба с Набабкиным истекает через 6 дней.
CT news 18:35
Армия и оружие
Иракская база в Багдаде подверглась ракетному обстрелу
Неизвестные обстреляли ракетами иракскую военную базу, находящуюся в южном пригороде Багдада, заявили представители силовых структур страны, 24 июля сообщает телеканал Alsumaria.
ИА Красная Весна 14:23
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru 23:26
Культура
Третий сезон проекта «Музыка на крыше» стартует 2 августа на ВДНХ
В рамках третьего сезона проекта «Музыка на крыше», который начнётся 2 августа, состоятся живые концерты на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.
RT на русском 04:31
Футбол
«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А
"Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 17:40
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия 18:42
Наука
Препарат от сердечного приступа разработали австралийские ученые
Ученые из Университета Монаша (Австралия) создали препарат, способный предотвратить сердечный приступ.
Live24 14:30
Шоу-бизнес
Самбурская назвала условия, при которых она готова показать грудь
Самбурская отметила, что если в картине будет оправдана постельная сцена, в которой нужно показать грудь, то она ее покажет.
РЕН ТВ 23:29
Здоровье
В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения
Патологоанатомы обнаружили неожиданные повреждения в телах умерших от коронавируса пациентов.
КТВ-Луч вчера в 07:51
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 22 июля в 13:48
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия 12:08