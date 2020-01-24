Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСобянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды

Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года, когда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.
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Рекультивация зараженного склона Москвы-реки начнется в ближайшее время - заммэра

Интерфакс07:36

Сергей Собянин рассказал о важности строительства Юго-Восточной хорды

Вечерняя Москва03:11

Радиоактивные участки земли не попадают в зону строительства Юго‑Восточной хорды в Москве

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Москва 2403:56

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КПРФ поддержала решение Собянина об очистке территории у Московского завода полиметаллов

ТАСС06:38

Собянин: Решим две проблемы – построим Юго-Восточную хорду и ликвидируем радиоактивную помойку

ИА "Реалист"02:37
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
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Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
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